Sanidad descarta nuevas medidas hasta ver el impacto de las ya tomadas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este martes que "ahora mismo no tiene sentido plantear más medidas" ni "dar un salto cualitativo" en la batalla contra el coronavirus sin antes haber valorado el impacto de las tomadas hasta el momento.



"Esto no es una carrera hacia arriba, no es a ver a quién se le ocurre una medida nueva", sino tratar de aplicar "las más coherentes", ha subrayado a través de una conexión telemática desde su domicilio, donde está guardando cuarentena tras dar positivo en COVID-19.





Los datos indican cambios de tendencia desde el 24 de marzo en varias CC.AA. Las medidas ya puestas en marcha por el Gobierno están teniendo efecto y se debe seguir reforzando la tensión sobre ellas.



Lo explica Fernando Simón??#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/0HsxdJ7G7n — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 31, 2020

Simón ha insistido en que la evolución de los datos permiten afirmar que haydesde el pasado día 25 y que, por tanto, las decisiones ya tomadas con la declaración del estado de alerta y su endurecimiento este pasado fin de semana "están poco a poco teniendo el efecto deseado".