El ciclón Gombe deja 51 muertos en Mozambique

Al menos 51 personas han muerto en el centro y norte de Mozambique por los efectos del ciclón tropical Gombe, que azotó ese país del sureste de África el pasado viernes, según informaron las autoridades.



El Instituto Nacional para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (INGD) indicó a última hora del miércoles que se eleva a 51 el número de fallecidos, tras hallarse más cuerpos a medida que los servicios de rescate llegan a las zonas siniestradas.





