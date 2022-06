Rusia promete abrir un corredor para evacuar a los civiles de Azot

Moscú – El Ministerio de Defensa de Rusia anunció ayer que abrirá hoy un corredor humanitario para evacuar a los aproximadamente 500 civiles que se encuentran refugiados en la planta química de Azot de la ciudad ucraniana de Severodonetsk.

El Ejército ucraniano debe dar su visto bueno al inicio de la operación humanitaria "izando una bandera blanca", explicó en un comunicado el coronel general Mijaíl Mizíntsev, jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia.

El corredor, que se abrirá a las 08.00 hora local y se cerrará doce horas después, permitirá a los civiles abandonar la planta con destino a la ciudad de Svátove, en el norte de la región de Lugansk y controlado por el Ejército ruso. "Se garantiza la evacuación segura de todos los civiles, sin excepción, y su traslado como parte de un convoy humanitario hacia zonas de emplazamiento provisional", aseguró Mizíntsev.

decenas de niños Según las autoridades ucranianas, entre los civiles sitiados en la planta se encuentran unos 40 niños.

Defensa precisa que Kiev solicitó la apertura de un corredor humanitario con destino a la ciudad de Lisichansk, limítrofe con Severodonetsk y controlada actualmente por el Ejército ucraniano.

Al respecto, Mizíntsev explicó que el Ejército ucraniano voló el último puente sobre el río Séverski Donets en dirección a Lisichansk, lo que hace imposible la evacuación "segura" de los civiles hacia dicha localidad. Kiev acusa no obstante a las tropas rusas de haber destruido los tres puentes que comunicaban Severodonetsk, el último el lunes.

El coronel general Mizíntsev también denunció que soldados ucranianos se atrincheraron en Azot junto a varios centenares de civiles para usarlos como "escudos humanos".

"De tal forma, a la vista están todas las señales de repetición del 'guión de Mariúpol'", dijo y acusó a Kiev de intentar salvar a sus asediadas unidades militares aprovechando la evacuación de civiles.

Por todo ello, pide a los militares ucranianos y a los mercenarios atrincherados en la planta que cesen toda acción militar, permitan la evacuación de los civiles, abandonen la "resistencia inútil" y depongan las armas. "La Federación Rusa garantiza la vida y el respeto de todas las normas de la Convención de Ginebra en el trato de los prisioneros de guerra como ocurrió con los que se rindieron en Mariúpol", recalcó Mizíntsev.

Azot es último reducto de resistencia en Severodonetsk, el principal bastión militar ucraniano en la región de Lugansk, que ha sido casi completamente controlada por las tropas rusas.

Soldados polacos Sin embargo, los separatistas prorrusos de la república de Lugansk cifraron ayer en casi 2.500 los militares ucranianos atrincherados en la planta química de Azot. "Según los datos preliminares, hay cerca de 2.500 militares atrincherados", dijo el asesor del ministro del Interior de Lugansk, Vitali Kiseliov, cuyas palabras recoge la agencia RIA Nóvosti.

De acuerdo con Kiseliov, entre el 20 y el 25% de los militares de Azot son miembros de una "legión extranjera" en la que hay "muchos polacos".

Según fuentes rusas y ucranianas, en territorio de Azot, la planta en el pasado llegó a tener más de 8.000 trabajadores y dejó de funcionar el pasado 1 de marzo.

En corto

l Lista negra de Rusia. El Gobierno de Rusia amplió ayer la lista negra de sanciones a Reino Unido. Entre los nuevos británicos sancionados figuran 29 directivos y periodistas de algunos de los principales medios, entre ellos las cadenas BBC y Sky News y los diarios The Times, The Guardian y The Daily Telegraph.

l Desminadas 377 localidades. Un total de 377 de los 1.017 núcleos poblacionales recuperados por las tropas ucranianas tras ser ocupadas por los rusos han sido ya desminados, informó ayer Kirilo Timoshenko, jefe adjunto de la Oficina del Presidente.

l Reducción de gas. El gigante gasístico ruso Gazprom anunció ayer que reducirá en un 40 % el volumen de gas que suministra a Europa por el gasoducto Nord Stream debido a la demora de las reparaciones por parte de Siemens y a las sanciones de Occidente contra Rusia.