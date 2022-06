Las principales propuestas de los dos candidatos a la Presidencia de Colombia

El izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández se disputarán este domingo la Presidencia de Colombia con dos proyectos de país divergentes pero en los que coinciden en algunos puntos, como el no al "fracking", el respeto a la despenalización del aborto o el restablecimiento de relaciones con Venezuela.



Poco se sabía de las propuestas de Hernández, exalcalde de Bucaramanga que ha hecho campaña con un lema único de lucha contra la corrupción, aunque en las últimas semanas ha intentado mostrar algunas propuestas en el medio donde más cómodo se siente, las redes sociales.



Que este 19 de junio su voto sea para detener a los que se han dedicado a robarnos la plata a todos los colombianos ??????#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #elecciones2022 pic.twitter.com/BdmPNG0bGP — Ing Rodolfo Hernandez ????! (@ingrodolfohdez) June 15, 2022

Estamos a un paso de lograr el cambio real que hemos esperado toda la vida. No hay dudas, solo certezas. Vamos a hacer historia. https://t.co/ipNgxrWHx3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2022

1. Corrupción

2. Medioambiente

3. Género e igualdad

4. Educación y salud

5. Drogas y narcotráfico

6. Reducción de la pobreza

7. Economía

Por su parte,, y puesto en la agenda otras polémicas como una remodelación del sistema de las pensiones o la descarbonización del país.Aquí algunas de las propuestas de los candidatos a la segunda velta:Hernández, un empresario de la construcción multimillonario, ha repetido incontables veces quea aquellos que han puesto en gobiernos anteriores" y "reducir la corrupción en los procesos de contratación".También enarbola la bandera de la austeridad prometiendoeliminando embajadas, dejando de usar el avión presidencial y suprimiendo carteras y asesores.Por su parte, P" que se ocupe de "los delitos más grandes en impunidad en el tema de corrupción" y también integrar la Procuraduría (Ministerio Público) en la Fiscalía,, lo que es difícil de conseguir sin modificar la Constitución.En el campo ambiental,, con una firmey unaque si bien en un primer momento se mostró en contra, después aseguró que había que esperar los "estudios" para tomar una decisión en firme.Las medidas ambientales incluidas en ambos programas son similares, con, y proponen impulsar las alternativas energéticas paraTambién prometen ratificar y, aunque en el caso de Petro las propuestas son más amplias y desarrolladas que las de Hernández, quien se limita a enumerar objetivos sin medidas concretas.Las políticas d, que prometió crear elque ocupará su compañera de fórmula, Francia Márquez, donde asegura que las mujeres ocuparán "al menos, el 50 % de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder".Igualmente propone la creación de unque recompense, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado feminizado, así como laElque ha tenido varias salidas de tono machistas. A golpe de tuitsde remuneración, crear créditos con tasas de interés bajas para emprendedoras o un sistema integral de mujeres. También promete que la mitad de su gobierno serán mujeres.Los dos aspirantes valoran unael organismo que da becas para universitarios, pero más allá de eso, las propuestas depor empresas y promover el emprendimiento, mientras que las degratuita y de calidad.Frente a la salud,público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago", ya que actualmente depende de entidades prestadoras de servicio privado." y un nuevo "modelo de medicina familiar, centrado en la necesidad y responsabilidad del paciente".Ambos candidatos estánsugirió hace una semana, lo que podría ser crítico como medida de salud."Pasaremos dea favor de una economía productiva que dignifique a las poblaciones rurales y proteja la naturaleza", propone Petro sobre los cultivos ilícitos.Otra de las banderas depara lo que propone unificar más de 20 subsidios dirigidos a los más pobres y unirlos en una "Renta Básica", y un programa nacional de vivienda rural, ya que él mismo hizo fortuna construyendo vivienda social., que llama "ingreso vital", y que se aplicaría también a mayores sin pensión y progresivamente a otras poblaciones vulnerables, así como una reforma tributaria que tase a los más ricos." y por ello plantea no dar nuevas licencias para exploración de hidrocarburos y prohibir la gran minería a cielo abierto, además de dejar atrás el "latifundio improductivo".y no quiere meterse en una reforma tributaria, a pesar de que Colombia necesita aumentar el recaudo.Para combatir la inflación, que es uno de los principales retos económicos a corto plazo del país,para bajar el precio de los mismos y darle más insumos al agro