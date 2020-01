El Parlamento prolonga el plan de inversiones locales para atender obras en reserva

pamplona - Todos los grupos del Parlamento se pusieron ayer de acuerdo para prolongar la vida del Plan de Inversiones Locales 2017/19 -conocido como PIL- y así permitir que el aproximadamente 20% de actuaciones pendientes de ejecutar se puedan llevar a cabo a lo largo de este año 2020. Pese a la unanimidad, algunos grupos afearon al menos dos cuestiones: en primer lugar, que no se tuviesen en cuenta los plazos -cortos- que han llevado a tener que prorrogar el plan; y que no se esté hablando de "dinero nuevo", de un nuevo plan que no puede aprobarse hasta que Navarra disponga de Presupuestos Generales, previstos para la última semana de febrero.

El encargado de defender la prórroga fue el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, que fue bastante sucinto en la explicación: "Resulta necesario prolongar la vigencia del plan hasta la aprobación de uno nuevo". Y no se habló mucho más. Ciriza sí que especificó que el nivel de ejecución presupuestaria es aproximadamente del 80%, y que la prórroga permitirá acabar algunas que ya están en marcha y permitir acometer otras en reserva.

Todos los grupos se posicionaron a favor. Yolanda Ibáñez, de Navarra Suma, sí que reprochó que ellos ya dijeron que se iba a necesitar más plazo, y también afeó que muchos ayuntamientos han tenido por lo general poco tiempo para elegir y licitar las obras, pero anunció el voto a favor de su formación por "responsabilidad" con las entidades "más cercanas a los usuarios".

Ramón Alzórriz, del PSN, dijo que la prórroga es importante para el mundo municipal, en la medida en la que permite acabar los planes ya iniciados, y que se retomará el PIL cuando haya Presupuestos. Pablo Azcona, de Geroa Bai, cifró en alrededor de 34 millones los que permitirá invertir esta prórroga, que de otra forma pasarían al remanente de tesorería, algo que "no queremos", aseguró. Calificó la medida de importante y dijo que es necesaria simplemente para cumplir con lo pactado. EH Bildu también aprobó la prórroga, pero lamentó que no se trate de "dinero nuevo", sino que son compromisos arrastrados de años anteriores y todavía pendientes, como indicó Adolfo Araiz.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, aprovechó la prórroga para animar al resto de parlamentarios a "darle una repensada" al modelo aprovechando que se tendrá que debatir una vez haya Presupuestos. Y Marisa de Simón, de I-E, consideró que la prórroga permitirá aprovechar al máximo el dinero para cubrir "necesidades que existen" antes de que "decaiga". - Diario de Noticias