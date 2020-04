El PNV niega una "venganza" contra Sánchez

pamplona – La decisión del PNV de dejar caer a los socialistas en una votación en el Senado y forzar junto al PP la convocatoria de la Comisión de Comunidades Autónomas siguió generando debate ayer, y la senadora Almudena Otaola trató de matizar que no existió un afán de "venganza" contra Sánchez. La aclaración del PNV viene a cuenta de que los jeltzales provocaron esta comisión tras haber anunciado su monumental enfado con el presidente español, que no está consultando con sus socios la gestión del coronavirus y provocó un incendio en Euskadi con el cierre total de las empresas. Esta decisión se ha ido rectificando después, pero ayer mismo llegó otra decisión recentralizadora con las políticas activas de empleo. La senadora del PNV negó un intento de "venganza" en la decisión "lógica" de su partido de apoyar en la Mesa del Senado una petición del PP para reunir de inmediato esa comisión y, en declaraciones a Onda Vasca, defendió que los jeltzales han actuado con "responsabilidad política" porque "no tiene ningún sentido que en el estado de alarma" no se pueda convocar "una comisión en el Senado en la que hay participación de las comunidades autónomas".

Otaola recordó que los territorios se están viendo directamente afectados también por esta situación. "Entendemos que es imprescindible que esa comisión se convoque y se trate un tema de este cariz", recalcó Otaola, quien reivindicó la importancia del Senado y redujo a "titulares" las voces que hablan de una "venganza" por parte del PNV. La ejecutiva jeltzale anunció que su confianza en Sánchez se ha deteriorado, y la primera muestra de ello fue esa votación en la Mesa del Senado.