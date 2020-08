Paralizadas las obras en dos de cuatro subtramos del corredor navarro del TAV

pamplona – Las obras del corredor navarro del TAV se encuentran paralizadas en dos de los cuatro subtramos en los que se estaba trabajando, según denunció AHT Gelditu! en un comunicado, en el que pide que se clausuren también los trabajos en los otros dos subtramos. En concreto, el movimiento anti-TAV ha comprobado que ha cesado la actividad entre Olite-Tafalla (7,6 km) y en el subtramo Tafalla-Tafalla (7 km). Revela que no hay maquinas ni obreros trabajando y que ni el Gobierno central ni el navarro han dado ninguna explicación al respecto. Tampoco se han pronunciado las empresas responsables de los trabajos (la UTE formada por Puentes y Calzadas Infraestructuras y Murias para el primer subtramo y Rover Infraestructuras para el segundo).

En cuanto a los otros dos subtramos, el Villafranca-Peralta y el Peralta-Olite, las obras continúan con normalidad. El plazo de ejecución del primero acaba en febrero de 2021 y el del segundo próximo diciembre.

AHT Gelditu! subraya que "si bien la paralización de estos trabajos es una buena noticia", no entienden porque no se paran otros dos subtramos que siguen en obras. La plataforma pide que se sigan las recomendaciones del estudio realizado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), en el que recomienda al Gobierno central la paralización de proyectos no concluidos. "Exigimos la clausura inmediata y definitiva de todas las obras del TAV en Euskal Herria; es mayor el gasto que queda por realizar que el ya despilfarrado hasta la fecha, sobre todo en el caso navarro, donde las obras no han hecho más que comenzar", concluye AHT Gelditu!