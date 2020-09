Chivite: "Hay datos económicos que permiten ir viendo luz al final del túnel"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que existen datos económicos que permiten, "desde la absoluta prudencia, ir viendo cierta luz al final del túnel" de la crisis provocada por el coronavirus.

En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra, María Chivite ha citado "datos de empleo, de afiliación a la Seguridad Social Social, de levantamiento de ERTE, o de creación de sociedad mercantiles, que van mejorando". "Son datos buenos dentro contexto que nos está tocando", ha dicho.

Así, ha señalado que "en agosto descendió el desempleo por tercer mes consecutivo y la afiliación a la Seguridad Social creció un 0,82%". Además, ha afirmado que "se va recuperando la actividad de manera más clara en el sector industrial", aunque hay otros sectores como el turismo y la hostería que "están más afectados", por lo que ha recordado que pidió en la Conferencia de Presidentes que se prolonguen los ERTE en los sectores más afectados. "Creo que será así", ha apuntado.

La jefa del Ejecutivo ha destacado que "Navarra es la Comunidad donde más ERTE se han levantado, donde más trabajadores han vuelto a la actividad".

En este sentido, Chivite ha dicho que "esos datos son positivos, pero los quiero mirar desde la absoluta prudencia y el realismo, porque la evolución de la pandemia es crucial para revertir la situación económica". "Debemos ir día a día tomando medidas, en constante análisis con el escenario", ha indicado.

Así, ha insistido en que "tenemos que atender de manera específica a los sectores que más están sufriendo por la precariedad, de ahí que la juventud y las mujeres sean sectores preferentes de actuación". "También vamos a trabajar cuestiones de siniestralidad laboral y conciliación", ha dicho.

En esta línea, Chivite ha afirmado que "ya estamos impulsando el plan de empleo junto a los agentes económicos y sociales y nuestro compromiso es tener el diagnóstico de la situación del empleo actualizado para final de año, de manera que podamos tener el plan de empleo adecuado a la situación de cara al próximo año".

La presidenta ha recordado que existía un diagnóstico en enero, pero "nada tiene que ver con la situación que nos estamos encontrando en este momento". Chivite ha señalado que "el compromiso del Gobierno es hacer un plan de empleo útil y adecuado al momento".

Además, la jefa del Ejecutivo ha aprovechado su intervención, la primera en este nuevo periodo de sesiones en el Parlamento, para desear que el curso político "sea fructífero y constructivo, porque nos enfrentamos a un enorme reto para la construcción social y económica de Navarra". "Tenemos que trabajar con compromiso, con unidad, para que la Comunidad se relance en 2021", ha dicho, tras lo que ha ofrecido el "diálogo constructivo" del Gobierno "en busca del acuerdo por el bien de los navarros".

"NAVARRA NO SE FIJA EN EUSKADI"

El portavoz del PSN,, ha abogado por "seguir en la senda de la recuperación desde parámetros de seguridad sanitaria, calidad del empleo y protección de los derechos de los trabajadores, porque en esta salida de la crisis". "La protección de los trabajadores debe ser una línea inquebrantable", ha asegurado.La presidenta ha afirmado en respuesta a Navarra Suma que la Comunidad foral no se va a fijar en Euskadi para decidir sobre su nivel de endeudamiento y ha subrayado que negociará la capacidad de deuda que "necesite"."No sería responsable endeudarnos más de lo necesario, porque la deuda luego hay que devolverla, y tampoco endeudarnos menos de lo necesario, porque no vamos a escatimar en recursos para garantizar que la sanidad, la educación, la cobertura social y la actividad económica y el empleo tengan el soporte del Gobierno para afrontar un situación excepcional", ha dicho Chivite.El portavoz de Navarra Suma,, ha pedido a la presidenta que negocie con el Gobierno central el reconocimiento de la máxima capacidad de endeudamiento, como ha ocurrido con Euskadi, y que posteriormente Navarra decida si debe hacer uso de esa capacidad total o no.Chivite ha replicado que "esto no va de que unos hayan pactado una cosa y otros otra, va de que Navarra pacte lo que necesita, que obviamente no tiene por qué ser lo mismo". "", ha afirmado.El portavoz de Navarra Suma,, ha asegurado que Chivite "tiene cero credibilidad, porque está haciendo un seguidismo total de lo que dice y hace el señor Sánchez -presidente del Gobierno de España- desde el inicio". "En el ámbito sanitario, en el ámbito económico y en el ámbito político va a hacer lo que le digan desde Madrid", ha dicho.Esparza ha afirmado que "nadie está diciendo que tengamos que utilizar el 3,9 por ciento de endeudamiento, pero queremos tener la posibilidad de utilizarlo, que es lo mismo que tiene la Comunidad Autónoma Vasca, el máximo posible que se pueda soportar". "Queremos que nos la autoricen, porque a la Comunidad Autónoma Vasca ya se lo han autorizado", ha dicho.El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que, "de no ser así, vamos a tener menos recurso para afrontar esta situación" y ha asegurado que "es algo que afecta a las familias, a las empresas, a la generación de empleo, pero Chivite está a ser disciplinada con el señor Sánchez y con su partido".Esparza se ha mostrado dispuesto a alcanzar un acuerdo para pedir al Gobierno de España que destine a Navarra más de los 160 millones de euros asignados dentro del fondo estatal de 16.000 millones de euros y para exigir el máximo límite de endeudamiento. "Para eso habría acuerdos, para rendir pleitesía a Sánchez, con nosotros que no cuenten", ha señalado.María Chivite ha preguntado a Esparza "". "Por lo menos ahora han venido 160 millones, en la anterior crisis vinieron cero millones, y el Gobierno y usted como consejero no dijeron nada de nada. Eso es hacer seguidismo", ha replicado.Sobre el acuerdo para el endeudamiento de Navarra, pactado inicialmente en el 2,3% pero revisable al alza, Chivite ha afirmado que "las conversaciones con el Ministerio empezaron hace muchos meses y el estilo de este Gobierno es avanzar con discreción, con diálogo discreto". "Estamos trabajando, se van a estudiar las necesidades de Navarra. La negociación es un proceso vivo y es un error poner el acento en una centésima más o menos, lo que nos tiene que preocupar es que sea el acuerdo que Navarra necesita", ha dicho.