El PNV reprocha el desdén hacia los regímenes forales

Bilbao – El PNV justificó su rechazo al decreto de remanentes de ayuntamientos al considerar que no tiene en cuenta la existencia de los regímenes forales. Además, lamentó la "improvisación" de Hacienda y emplazó a la ministra María Jesús Montero a reformar la Ley de Estabilidad para lo que le ofreció diálogo con el fin de consensuar una respuesta a las demandas de los consistorios.

En el pleno, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, expuso los motivos que justifican la posición de su grupo. En primer lugar, criticó que el decreto "no tiene en cuenta la existencia de los regímenes forales", y añadió que "no atiende a la particular relación financiera de las Comunidades Forales con el Estado, una relación bilateral entre Gobiernos" que se desarrolla en el seno de la Comisión Mixta de Concierto. "Han olvidado el modo paccionado que debiera haberse utilizado para abordar este tema", añadió, para recordar que los ayuntamientos vascos se financian con recursos propios "y no hay traslación de flujos económicos del Estado".

Según apuntó, el Grupo Vasco tampoco comparte la fórmula planteada por Hacienda para regular el uso de remanentes, "una especie de tutela" por parte del Gobierno español, y defendió la autonomía de las entidades locales, que son "la administración más cercana a la ciudadanía y quien mejor conoce sus necesidades" para poder establecer "el gasto de su dinero en aquellas necesidades y políticas de interés que detecten".

"Hoy, con este Decreto, no se permite el uso de remanentes, solo se permite el uso del Fondo y para determinadas cosas", aseguró Idoia Sagastizabal, que explicó que "no es lógico ni de sentido común" que las administraciones tengan "recursos ociosos" en los ayuntamientos y que estos no puedan ser utilizados porque la Ley de Estabilidad lo impida. "El Gobierno no se puede escudar en la imposibilidad de cambiar leyes", criticó, tras recordar que fue un Gobierno socialista el que cambió el artículo 135 de la Constitución en una semana de agosto.

Sagastizabal insistió en que "la raíz del problema de remanentes está en la Ley de Estabilidad" e instó a Montero a modificarla, en línea con lo que el Grupo Vasco y los propios ayuntamientos "han reivindicado a lo largo de los últimos años y en un contexto en el que Europa ha procedido a la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento".