Críticas de la oposición por falta de concreción en la exposición de Chivite

pamplona – En el turno de réplica de los grupos parlamentarios, la primera en intervenir fue Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, que consideró que el Gobierno foral se "equivocó" al "renunciar" a que el Plan Reactivar Navarra fuera aprobado en el Parlamento. Ruiz, que mantuvo un tono suave, echa de manos "medidas valientes y concretas más allá de declaraciones de intenciones", grandes líneas que no objetan. Defendió que "es necesario concretar las cantidades y los compromisos presupuestarios", reclamó medidas que permitan una mayor recaudación, alertó en aras de la credibilidad del propio Gobierno, sobre el riesgo de que el Plan se quede en el marketing y propuso celebrar un pleno monográfico en la Cámara para abordar los proyectos a los fondos europeos.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se mostró más crítico, coincidió con Ruiz que el Plan puede acabar limitado al terreno del marketing y se preguntó a qué había acudido la presidenta al Parlamento porque "no ha concretado prácticamente nada". Esparza reclamó "acciones concretas, no seguir mareando la perdiz" y reprochó a Chivite que "haya pasado el tiempo y se siga sin concretar absolutamente nada". "Esperábamos otra actitud del Gobierno, que hubiera aprovechado el tiempo, pero el Gobierno no está a la altura, no está liderando, y esto o cambia mucho o va a ser un fraude para el conjunto de la sociedad", advirtió.

Por contra, el socialista Ramón Alzórriz defendió "un plan dialogado y consensuado tras una escucha activa del Gobierno, que refleja la pluralidad, las prioridades y el presente y futuro de nuestra recuperación económica y social para que nadie quede atrás". Acusó a Esparza por haber participado en las políticas de recortes en la anterior crisis, "y este Plan hace todo lo contrario". A juicio de Alzórriz, "se trata de entender que el mundo está cambiando, y el covid-19 ha servido de acelerador de ese cambio".

Por Geroa Bai, Uxue Barkos puso de manifiesto su "apoyo convencido "en un momento de "enorme gravedad", especialmente "dañino y duro", que exige un trabajo coordinado y un plan" y si bien considera que el Plan Reactivar "no es suficiente, pero es necesario y es mucho en el cambio de modelo que se está proponiendo". Para Barkos Suspertu debe "afinar algunas de sus apuestas", ya que las líneas estratégicas europeas "nos va a hacer revisar muchas cuestiones".

Desde Podemos Ahal Dugu, Mikel Buil apoyó el Plan por los "horizontes coincidentes" con el credo de la formación morada. "Es una guía de presente, pero creo que es más un horizonte al que aspirar". Para Buil, "el ritmo impredecible al que nos está llevando el virus, es muy difícil calendarizar" medidas. Finalmente, para Marisa de Simón, de I-E, al Plan le "falta ambición, no afronta los problemas estructurales, muchos de antaño, y le falta liderazgo público y herramientas de intervención en la economía", por lo que puede quedar en "papel mojado".

"Ha vuelto a dar prácticamente la misma rueda de prensa que dio el día que presentó el Plan" javier esparza Navarra Suma

"Es necesario concretar las cantidades y los compromisos presupuestarios del Plan" bakartxo ruiz Eh Bildu

"El Plan no es suficiente, pero es necesario y es mucho en el cambio de modelo que se propone" uxue barkos Geroa Bai

"Ante el ritmo al que nos está llevando el virus es muy difícil calendarizar medidas" mikel buil Podemos Ahal Dugu