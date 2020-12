Felipe VI protagoniza hoy su mensaje con la sombra de Juan Carlos I de fondo

Felipe VI protagoniza este jueves el tradicional mensaje de Nochebuena, el séptimo de su reinado, que viene marcado por la sangrante polémica del rey Juan Carlos y las investigaciones que mantiene abiertas sobre él la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el dinero oculto en el extranjero.

Es el discurso de más relevancia que el rey pronuncia durante el año y que, en esta ocasión, ha cobrado especial expectación por ver si hace una referencia expresa a su padre tras el debate político generado en los últimos días y las exigencias de Unidas Podemos para que condene sus presuntas irregularidades.

El Palacio de la Zarzuela no ha dado ninguna pista sobre el contenido, si bien el Gobierno, que revisa el texto redactado por el monarca, ha anticipado que será un mensaje de "rigor y tranquilidad".

Juan Carlos seguirá el discurso desde Emiratos Árabes Unidos, donde permanece desde el pasado 3 de agosto cuando decidió trasladarse fuera de España por la polémica sobre su caso.

Lo que se da por seguro es que Felipe VI abordará en su mensaje televisado (21.00 horas) la crisis social y económica causada por la pandemia y tendrá un recuerdo para los casi 50.000 fallecidos desde el inicio de la emergencia sanitaria, según las cifras del Ministerio de Sanidad.

El mensaje se podrá seguir por nuestra web. Como es habitual desde que Felipe inició su reinado, la televisión autonómica vasca ETB no va a emitir el discurso y la catalana TV3 lo hará por su canal informativo 3/24, al igual que en los últimos años.

Los otros discursos navideños de Felipe VI

El mensaje navideño del rey es una tradición que comenzó en 1975, poco después del fallecimiento de Franco y de que Juan Carlos fuera proclamado jefe de Estado.De los seis mensajes navideños protagonizados hasta ahora, el más largo fue el de su estreno en 2014, con algo más de 12 minutos y medio.También fue este el que tuvo una mayor audiencia, con 8,2 millones de espectadores, seguido del de 2018, con 7,9 millones, que fue el más corto de todos, con apenas diez minutos de duración.Después de 39 años de reinado de Juan Carlos I, Felipe VI tomó el relevo en la Nochebuena de 2014 y se dirigió a los ciudadanos desde el Palacio de la Zarzuela para hacer un llamamiento a la unidad cuando la situación política en Cataluña empezaba a tensarse por el proyecto independentista.El rey confesó que le dolía que hubiera "fracturas emocionales, desafectos o rechazos entre familias, amigos o ciudadanos", y pidió respetar la Constitución y construir juntos un proyecto que garantice la pluralidad y genere ilusión.El mensaje tuvo lugar dos días después de que el juez instructor del caso Nóos decidiera que la infanta Cristina fuese juzgada como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.Sin referirse de forma expresa a su hermana, destacó que el hecho de que los responsables de "conductas irregulares" estuvieran "respondiendo de ellas" era una prueba del funcionamiento del Estado de Derecho.Pocos días después de las elecciones generales de 2015, Felipe VI emplazó a los partidos a actuar con responsabilidad y a buscar el entendimiento al considerar que "la pluralidad expresada en las urnas aporta, sin duda, visiones y perspectivas diferentes".Cataluña volvió a ser foco de su interés y apeló a la "confianza en la unidad y continuidad de España", frente a los intentos de "ruptura de la ley" y de imponer una idea o un proyecto "sobre la voluntad de los demás españoles".La novedad de aquel año fue que el escenario del discurso fue le Palacio Real, en la única ocasión hasta ahora en la que el mensaje navideño no se pronunciaba desde el Palacio de la Zarzuela.El mensaje de 2016 vino marcado por la investidura de Mariano Rajoy después de diez meses de bloqueo con el Gobierno en funciones, por lo que Felipe VI abogó por una España de "brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas.De forma velada, Cataluña estuvo presente una vez más en sus palabras, al advertir de que no eran "admisibles ni actitudes, ni comportamientos que ignoren o desprecien" la convivencia.Una vez superada la crisis económica, Felipe VI deseó que la recuperación se consolidase con el fin de que se pudieran "corregir las desigualdades" que provocaron los "grandes sacrificios" hechos en los últimos años.El referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017 llevó al rey a dirigirse a la Nación dos días después de forma extraordinaria y también en Nochebuena fue el eje central de su alocución, para rechazar las pretensiones de aquellos que pretenden "imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás".Tres días antes se habían celebrado elecciones en Cataluña bajo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que llevó al jefe del Estado a hacer un llamamiento a recuperar "la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo".Volvió a hablar de la necesidad de lograr la "completa erradicación" de la corrupción para que los ciudadanos "puedan confiar plenamente en la correcta administración del dinero público".Medio año después de la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, el monarca llamó en el mensaje de 2018 a garantizar una convivencia basada en el respeto a la Constitución y a impedir que renazcan "el rencor y el resentimiento", actitudes que forman parte de "la peor Historia" de España.Dirigiéndose, en particular, a los jóvenes, subrayó que la convivencia "nunca puede nacer de la división, ni mucho menos del enfrentamiento, sino del acuerdo y la unión".También tu palabras para las víctimas de la violencia machista, de la que dijo que "merece siempre nuestra repulsa y condena más enérgica y el empeño de toda la sociedad para erradicarla".Con un escenario político cada vez más polarizado y en puertas del debate de investidura de Pedro Sánchez tras el pacto de gobierno entre PSOE y Podemos, Felipe VI solicitó hace un año afrontar el futuro unidos y "sin caer en los extremos"."Confiemos en nosotros mismos, en nuestra sociedad. Confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores democráticos que compartimos", animó.El rey recurrió además a su mensaje de concordia y de integrar las diferencias dentro del respeto a la Constitución.