Ayuso baraja incluir a Cantó en el Gobierno de Madrid

A pesar de haber sido excluido de las listas electorales para el 4-M por decisión judicial, Toni Cantó parece destinado a jugar un papel destacado en el PP madrileño en los próximos meses. Así, en el caso de que el Tribunal Constitucional confirme la retirada de Cantó de la candidatura por su empadronamiento irregular, Isabel Díaz Ayuso baraja incluir al exdirigente de Ciudadanos en el Ejecutivo regional si logra revalidar la presidencia. En este sentido, Ayuso cuenta con él para ocupar alguna consejería o alto cargo en el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La inclusión de Toni Cantó en las listas fue impuesta por la dirección de Pablo Casado al PP madrileño dentro de la estrategia de seguir erosionando a Ciudadanos mediante el fichaje de sus dirigentes. Ahora, Isabel Díaz Ayuso parece haber asumido la llegada de Cantó y, aunque no pueda concurrir para lograr un asiento en la Asamblea regional, la presidenta madrileña sugirió ayer que Cantó podría tener un hueco en un hipotético Gobierno del PP en la Comunidad. "Cuento con él porque en numerosas ocasiones ha dicho que no quiere un escaño, sino que la gente que ha destrozado Valencia no haga lo mismo en Madrid", argumentó Ayuso.

De la misma manera, la dirigente popular aseguró que Cantó puede contar con ella y que el exlíder de Cs en Valencia es "una persona que me ha sorprendido para bien", Para Ayuso, lo importante es "sumar esfuerzos" con personas provenientes del entorno del partido de Inés Arrimadas.

Respecto a la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid de excluir a Cantó y al exalcalde de Toledo Agustín Conde de la lista al no estar inscritos en el censo electoral vigente, Ayuso defendió que "una cuestión burocrática" no va a influir en la campaña "ni tampoco en la fuerza de la candidatura". A su parecer, los ciudadanos entenderán que lo que hay es "una disparidad de criterios a la hora de si una persona es elegible o no" en relación a su empadronamiento. "Prefiero que sea el Constitucional el que lo decida porque de esta manera acortamos los tiempos", añadió la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, en la dirección nacional del PP avalan que Toni Cantó, en caso de que no pueda concurrir a los comicios de mayo, ocupe un puesto relevante en el Ejecutivo regional si Ayuso logra los apoyos para formar Gobierno. El propio Pablo Casado respaldó ayer esta opción, aunque dejó la decisión en manos de la presidenta madrileña. "Ayuso nombrará a los consejeros que estime oportunos", dijo, antes de defender que la incorporación de Cantó a las listas es "absolutamente correcta" y acusar a los socialistas de "intentar boicotear" la candidatura de su partido.

En términos similares se expresó el portavoz de la Ejecutiva del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que no descarta que Cantó ocupe una consejería y recordó que Ayuso dijo "que quiere contar con los mejores" en el próximo Gobierno de Madrid. "Es una decisión que tiene que tomar ella", añadió al respecto. En cualquier caso, expresó su alegría por la incorporación al PP del exdirigente de Cs y defendió que "se le pidieron los requisitos acreditativos" para concurrir en la candidatura. "Se aportó esa documentación, se entendió suficiente, así lo entendió la Junta Electoral y el juzgado no. Ahora resolverá el Constitucional", resumió.

estará en los mítines Por su parte, el propio Toni Cantó se pronunció ayer sobre la suspensión de su candidatura a la Asamblea de Madrid debido a su empadronamiento irregular. El exdirigente naranja no dudó en acusar directamente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al candidato de Podemos Pablo Iglesias de maniobrar para apartarle de las listas. "Podrán sacarme de una lista, pero no de un mitin", dijo Cantó, anunciando así que participará en los actos de campaña aunque finalmente no pueda concurrir.

toni cantó

el tc resolverá esta semana

Recurso del PP. El Tribunal Constitucional resolverá esta semana el recurso del PP contra la sentencia que excluye a Toni Cantó y a Agustín Conde de las listas populares por empadronamiento irregular. En la resolución conocida el domingo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid dictamina excluir a Cantó y Conde de la candidatura al considerarlos "inelegibles" por no estar inscritos en el censo electoral vigente. Ahora, será el TC quien tome la decisión definitiva.

Otra aspirante bajo sospecha. Asimismo, el PSOE denunció ayer ante la Junta Electoral a otra candidata de la lista del PP a las elecciones del 4 de mayo, la número 56, Ana Vanesa Torrente; y pide que se investigue su empadronamiento al haber tenido "vecindad administrativa reciente" en la Comunidad de Murcia, donde ha ejercido numerosos cargos en el Gobierno murciano. Al haber ejercido en dicha comunidad, los socialistas entienden que la documentación que ha aportado para presentarse al 4-M "no acredita una vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid anterior al 1 de enero de 2021", fecha de cierre censal para el proceso electoral.