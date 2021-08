Un parlamentario de Vox en Catalunya: "Julen no sabe hablar en español"

Antonio Gallego ha lamentado en su cuenta de Twitter que un niño de Irún no hable español

Polémica veraniega desde un camping. El Secretario General y Portavoz Adjunto de VOX en el Parlamento de Catalunya, Antonio Gallego lamenta que un niño de Irún, amigo de sus hijos no sepa hablar español. El representante público dice que hay niños en Euskadi que no conocen el castellano, que son incapaces de relacionarse con otros niños, educados "como dios manda" en el correcto uso del español.



Mis hijos ya tienen su grupito de amigos en el camping. Se ha incorporado uno nuevo: Julen, un chavalín de Guipúzcoa, incapaz de jugar con los demás al no hablar ni una palabra de español. Ni una.



Es muy triste que el separatismo tóxico empobrezca así a tantos Julen. — Antonio Gallego (@AntonioGalleg0) August 8, 2021

Os lo vuelvo a repetir: Julen, de 5 años, residente en Guipúzcoa, no sabe ni una palabra de español. Ni una.



Ni oye el español en casa, ni en el colegio.



Seguid el friki linchamiento euskaldún por aquí ???? — Antonio Gallego (@AntonioGalleg0) August 8, 2021

