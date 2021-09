UPN borra un mensaje en Twitter en el que utilizaba la memoria de las víctimas de ETA para atacar al PSN

Nuevo incendio de UPN en las redes sociales, y nuevamente en Twitter. Esta vez la formación regionalista se ha visto obligada a borrar un mensaje ofensivo, en el mezclaba la memoria de las víctimas de ETA con las políticas de igualdad para atacar al Partido Socialista por sus críticas. "¿A cuántas mujeres y niñas han asesinado vuestro socios, Adriana? Parece que eso no te preocupa", escribió este viernes UPN en su cuenta.





???? @_AMaldonado_ : "Es bochornoso que el socio de @upn_navarra, @populares, se niegue en el Parlamento Europeo a luchar de manera conjunta contra la violencia de género"



??Me preocupa la peligrosa deriva de la derecha en su discurso https://t.co/NCSIZF4DT9 — Socialistas Navarra / ?? (@PSNPSOE) September 17, 2021

@_AMaldonado_ , no soy de tu partido. Debatiremos otros desacuerdos con respeto democrático. Pero me gustaría que sigas diciendo lo que piensas. Que sigas defendiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Que no te calles. Que no os calléis. Nunca. A pesar de esto. https://t.co/ldsc6dX6RV — Eduardo Santos Itoiz (@ESantosItoiz) September 17, 2021

Como tenéis la poca vergüenza de poner ese tuit. No se puede ser más ruin. Pedimos formalmente una rectificación. Es inaceptable. https://t.co/yQyIhxWxVb — Ramon Alzorriz /? (@rapmon266) September 17, 2021

Los regionalistas, en el que su eurodiputada, Adriana Maldonado, criticaba que "el socio de UPN", el PP, no hubiera apoyado en el Parlamento Europeo la última iniciativa sobre políticas de igualdad.El mensaje del PSN tuvo doble réplica por parte de UPN. El mensaje ya borrado, y uno previo, todavía visible, en el que afirma que "bochornoso es que el socio del PSN y de Adriana Maldonado no condene los asesinatos de ETA".El tuit de UPN obtuvo. Entre ellos la del consejero de Justicia, Eduardo Santos, miembro de Podemos, que animó a Maldonado a no dejarse a amedrentar.Sin embargo la más rotunda vino por parte del, que consideró "inaceptable" la actitud de UPN y reclamó pública y expresamente una rectificación.Finalmente, UPN ha optado por eliminar el tuit para evitar que la polémica fuera a mayores.