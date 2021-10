Toni Cantó defiende que América fue "liberada" de un poder "salvaje y caníbal"

El director de la Oficina del Español, Toni Cantó, ha defendido este miércoles que la conquista de América supuso la liberación de miles de personas que estaban bajo un poder "salvaje y caníbal" siendo capaces de "matar en una sola ceremonia a 70.000 personas".

Así lo ha expuesto Cantó durante su comparecencia en la Comisión de Cultura en la Asamblea de Madrid donde ha acudido para rendir cuentas sobre los objetivos y proyectos de la oficina que dirige. En la misma, ha salido a colación la conquista de América, donde cree que los españoles no fueron "ni colonizadores ni conquistadores", sino liberadores.

"Quiero reivindicar con orgullo el legado histórico. No creo que seamos colonizadores ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente liberó al continente. No la conquistaron, la liberaron, porque si no no es posible entender cómo unos cientos consiguieron liberar tantísimos miles de personas de ese continente que estaban absolutamente sojuzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje e incluso caníbal. Eran capaces de matar en una sola ceremonia a 70.000 personas", ha lanzado Cantó.

Por ello, ha insistido en que España les liberó de aquello y a partir de ahí se consiguió crear "una historia común, con una lengua común y un legado histórico" del que dice que es necesario sentirse "orgullosos".

"Me siento orgulloso de mi patria, de lo que llevó a cabo la iglesia católica, de ese legado y de toda la historia. Entiendo que los comunistas se avergüencen de su país pero permítanme estar en las antípodas de lo que ustedes han pensado hoy", ha lanzado a la oposición.

En declaraciones a los periodistas tras finalizar la comisión, Cantó ha explicado que en su Oficina se meterán en esta "batalla cultural, como lo llaman algunos", porque se sienten "orgullosos" de esa liberación con la que los pobladores de aquel lugar les ayudar a llevarla a cabo.

Por eso, ha recordado que fueron los primeros en celebrar los matrimonios mixtos, abrir universidades y decir que los indígenas tenían los mismos derechos. "Si se compara con EEUU nos podemos sentir orgullosos", ha concluido.



Acusa a Sánchez de plagiar la Oficina del Español

En su comparecencia, el director de la Oficina del Español ha dicho que se siente "honrado" de estar en este cargo y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plagiar a la Comunidad de Madrid con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económico (PERTE) ligado a la lengua española, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y que busca que la "inteligencia artificial piense en español".

Cantó se ha mostrado "honrado" de haber sido elegido para esta labor y ha dado las gracias a las "dos mujeres" bajo las que está al mando, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Cultura, Marta Rivera.

Cantó ha indicado que quiere posicionar a la Comunidad de Madrid como centro "incuestionable" de la enseñanza del español y ser "una referencia internacional para esos sectores culturales que tienen como eje el español, favoreciendo la riqueza y el empleo".

En este punto, ha desgranado que los últimos datos de estudiantes de español en 2019 eran 17.936. Debido a la pandemia ha indicado que en 2020 se perdió el 90% de esos estudiantes y que este año la idea es que se recupere el 40% y el que viene el 80%.

Por eso, el 80-90% del trabajo de la Oficina va a ir encaminado a atraer a estudiantes de español y en español a la Comunidad, algo que ha dicho celebran desde el sector educativo, sindicatos artísticos y culturales. "No tenemos que ver con la promoción del español fuera de las fronteras, no pretendemos decirle a los españoles cómo tienen que hablar, son libres para ir coreando nuestra lengua día a día sin que nadie de fuera intente hacer una política de diseño", ha sostenido.