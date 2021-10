Scholz, a un paso de liderar una “coalición del progreso” en Alemania

berlín – El socialdemócrata Olaf Scholz va camino de convertirse en canciller de una "coalición del progreso", como la denominaron este viernes los líderes de Los Verdes y del Partido Liberal (FDP), después de que los tres partidos acordaron iniciar negociaciones formales para formar Gobierno en Alemania.

Scholz compareció con los dos copresidentes de su partido, Saskia Eskien y Norbert Walter-Borjans; con los copresidentes de Los Verdes, Annalena Barbock y Robert Habeck, y con el líder de los liberales, Christian Lindner, para anunciar la decisión de los equipos que han participado en conversaciones previas. "Los tres partidos están en condiciones de impulsar el proyecto de modernización industrial más importante de los últimos 100 años", resumió Scholz en la comparecencia.

Descarbonización El documento que servirá de base en las negociaciones de coalición subraya la importancia de la transformación ecológica y la descarbonización, descarta alzas de impuestos, con lo que se cumple uno de los principales deseos de los liberales, y plantea una ofensiva de inversiones y medidas dirigidas a aumentar la cohesión social.

Entre las medidas planeadas en este último aspecto está el aumento del salario mínimo de 9,60 euros a 12,0 euros por hora, lo que estaba en los programas del SPD y de Los Verdes.

Para Lindner una alianza entre los tres partidos representa una oportunidad que "durante mucho tiempo no se había dado de modernizar la sociedad y el estado". "No se puede desperdiciar una ocasión así. El gran ganador de un acuerdo no será uno u otro partido sino el país", dijo. Lindner destacó que con la ofensiva para la descarbonización de la economía Alemania "puede convertirse en un modelo para Europa y para el mundo".

Lindner, que era escéptico ante la posibilidad de lograr un acuerdo con socialdemócratas y verdes, se declaró "impresionado" por cómo se habían dado las conversaciones previas. "Hubo un permanente ambiente de respeto mutuo y de curiosidad por las posiciones del otro. En ningún momento pensamos en términos de ganadores o perdedores sino en buscar caminos comunes", dijo.