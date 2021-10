"El sufrimiento de las víctimas de ETA nunca debió haberse producido"

EH Bildu se ha dirigido a las víctimas de ETA para decirles que siente "enórmemente su sufrimiento" y se ha comprometido a "tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades". "Siempre nos encontrarán dispuestos a ello", ha enfatizado.





Urriaren Hemezortziko Adierazpena.

Declaración del Dieciocho de Octubre.

18th of October Declaration.

Déclaration du Dix-huit Octobre. https://t.co/KrhyNypYXC — Arnaldo Otegi ?? (@ArnaldoOtegi) October 18, 2021

El PSOE considera "un avance" el paso de la izquierda abertzale

Belarra cree que hay que reconocer el gesto de EH Bildu

Hace 10 años ETA puso fin a su actividad. Hoy la IA ha dado un paso sin precedentes poniendo en el centro el dolor de las víctimas de ETA, reconociendo que nunca debió producirse y que las vías pacíficas son el único camino posible. Obligación de los demócratas reconocer el paso. — Ione Belarra (@ionebelarra) October 18, 2021

Lo de Otegi es una broma macabra diciendo que tratará de mitigar el dolor de las víctimas, quien no conjuga la palabra condena, justifica a ETA y organiza vomitivos ongi etorris a los etarras desde Bildu. No la condenará nunca por haber sido miembro de ETA. Se ríe de las víctimas — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) October 18, 2021

El coordinador general de EH Bildu,, y el secretario general de Sortu,, han realizado unaen elde Donostia, en la que han leído una declaración solemne en torno alEn el texto, han expresado que "transitar hacia una paz justa y duradera necesita del reconocimiento y reparación de absolutamente todas las víctimas". "No nos olvidamos de ninguna de ellas", han subrayado, al tiempo que han querido hacer una mención "especial y específica" a las víctimas causadas por la violencia de"Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y, desde este sentimiento sincero, afirmamos que el mismoy que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete", han recalcado.Otegi, encargado de leer la declaración en castellano, ha resaltado que, "desgraciadamente, el pasado no tiene remedio", y ha apuntado que "nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado". No obstante, se han mostrado convencidos de que "es posible, al menos, aliviar desde el respeto la consideración y la memoria".Elconsidera "un" el paso dado por la izquierda abertzale al expresar su pesar y dolor por el sufrimiento de las víctimas de ETA, un gesto que considera que puede ayudar a cicatrizar heridas al cumplirse diez años del fin de la banda terrorista.Ese aniversario del fin de ETA ha sido uno de los puntos abordados este lunes en la primera reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, elegida en el 40 Congreso del partido celebrado en Valencia. En rueda de prensa posterior a esa reunión, el secretario de Memoria Democrática y Laicidad,, ha comparecido junto al nuevo portavoz socialista, Felipe Sicilia, para dar cuenta del análisis realizado sobre la década transcurrida sin ETA y valorar la declaración de la izquierda abertzale.López ha destacado el punto tercero de la declaración al hacer por vez primera un reconocimiento público de las víctimas de ETA. Un reconocimiento que ha explicado"Por primera vez reconoce que la violencia fue un error. Hay una especie de enmienda a lo que fue su propia existencia y su papel en el pasado como sostenedor de quien provocaba esa violencia", ha añadido.La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cree que es "obligación de los demócratas reconocer el paso" que ha dado la izquierda abertzale al poner en el centro "el dolor de las víctimas de ETA", reconociendo que esto nunca debió producirse.El PP ha exigido este lunes a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, que condene, de una vez por todas, el terrorismo de ETA, que deje de homenajear a aquellos que han sido condenados por ello y que ayude a esclarecer los 300 asesinatos que a día de hoy están pendientes.