Villarejo defiende la 'guerra sucia' y justifica desapariciones como la de Naparra

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha defendido este miércoles la guerra sucia para acabar con ETA, ha justificado desaparaciones como la del navarro José Miguel Etxeberria, alias Naparra, y ha asegurado que en la actualidad hay "agentes encubiertos" que actúan de una manera similar a la suya.

Villarejo ha hecho estas declaraciones durante su segunda comparecencia ante la comisión Kitchen del Congreso. En respuestas a preguntas formuladas por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, Villarejo ha avalado organizaciones como los GAL. "Había que acabar con los terroristas y creo que lo hicieron muy bien mis compañeros", ha asegurado.

Las signficativas declaraciones de Villarejo llegaron cuando Iñarritu le preguntó si "le suenan las desapariciones" de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, un dirigente de ETA político-militar que desapareció en Iparralde en 1976 y del pamplonés José Miguel Etxeberria, Naparra, de quien no se tienen noticias desde junio de 1980 en una desaparición reivindicada por el Batallón Vasco Español.

LA CONVERSACIÓN



Esta es la conversación entre Iñarritu y Villarejo de ayer en el Congreso.

- Jon Iñarritu: ¿A usted le suenan las desapariciones de Moreno Bergaretxe y del señor Etxeberria, Naparra?Ç

– José Manuel Villarejo: Fue una decisión de ETA.

– J.I.: No parece precisamente que fue ETA.

– J.M.V: Me temo que sí. Me temo que sí.

– J.I: ¿Tiene usted informaciones sobre la desaparición de Naparra?

– J.M.V: Hubo dos o tres que sí se perdieron por ahí en esos mundos de Dios, que yo no le puedo contestar.

Lamentablemente yo no participé, igual me hubiera gustado. Pero sé que son políticamente incorrectas algunas de mis contestaciones, pero estoy convencido de que, como ya he dicho muchas veces, con la madre y con la patria, con razón o sin ella, había que acabar con los terroristas. Creo que lo hicieron muy bien mis compañeros. Con respecto a Moreno tengo la certeza que fue el sector de ETA.

DESDE EL FRANQUISMO



Villarejo ironizó con su entrada en la Policía desde la "secreta" del franquismo –"juré los principios del Movimiento", comentó-, a lo que Iñarritu le dijo: "Como el Rey".

Según recoge Europa Press, el diputado de EH Bildu le ha preguntado también por lo declarado en la misma comisión Kitchen por mandos de la Policía como Eugenio Pereiro, comisario al frente de los Servicios de Información, que dijo que ahora existe "lealtad" y no hay agentes actuando sin conocimiento de sus superiores.

"Qué gracioso", ha replicado Villarejo, antes de apuntar que fue este comisario –"gran policía"– el que le facilitó los micrófonos para detener por narcotráfico a Laureano Oubiña. "Existe hasta una brigada de agentes encubiertos, como en todos los países de Europa", ha agregado.

Villarejo asegura que existe una "sección PI" que "determina que de pronto las personas desaparecen".En respuesta esta vez al diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha calificado esta afirmación como digna de "una película de James Bond".

LA FRASE

