Hacienda descarta por ahora un aumento de la tributación a la empresas

Pamplona – Finalmente no habrá reforma del Impuesto de Sociedades. La reforma fiscal planteada por el Gobierno de Navarra realiza cambios mínimos en la tributación de las empresas, lejós de las demandas de alguno de sus socios presupuestarios, y que finalmente no se llevarán a cabo salvo cambio de criterio en la tramitación parlamentaria.

La reforma tributaria que acompaña a los Presupuestos contempla apenas un par de cambios puntuales. Por un lado, se permitirá la exención de las ayudas Covid tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades. Además, se sustituye la actual deducción por creación de empleo en favor del refuerzo presupuestario para las políticas activas de empleo. Los cuatro millones que actualmente costaba la exención se destinarán ahora a ayudas al empleo mediante los presupuestos.

Esta última medida había sido planteada por el comité de expertos, que considera que el actual sistema no era efectivo. El informe también planteaba la supresión de la reinversión de beneficios extraordinarios, y apuntaba a la posibilidad de eliminar la reserva especial para inversiones y la deducción por inversiones en inmovilizado material. El anteproyecto, que no tiene mayoría garantizada, finalmente no contempla ninguna de estas medidas.