José Luis Arasti: "Creo que nadie debería poder beber alcohol en el estadio de El Sadar"

Último tramo de la entrevista con José Luis Arasti.Miembro de la Ejecutiva del PSN, y delegado del Gobierno en Navarra, para hablar de sus raíces, de infraestructuras, del alcohol en los palcos de El Sadar y de la posibilidad de un Gobierno PP-Vox en el Estado.

Usted es de Milagro, como su compañero Santos Cerdán.

-Tenemos una relación personal de amistad desde hace muchos años. Somos de la misma agrupación. Yo entré en política antes que él, porque fui concejal en el año 95, con 24 años, pero luego me retiré, porque cuando entras tan joven en política igual te quemas demasiado. Fue el propio Santos Cerdán el que me recuperó de alguna manera. Últimamente, desde que está en Madrid, nos vemos poco, pero hablamos bastante por teléfono. Pero es que la secretaria general de UPN, Yolanda (Ibáñez), también es de Milagro, y el portavoz del PP Navarra, Josetxo Suárez también. Parece ser que en Milagro hay buenos políticos que pueden ayudar a poner políticas en marcha.

La evolución de algunas infraestructuras entra y sale del foco entre una sucesión de anuncios.

-Cuando llegamos a la Delegación y al Gobierno de España se intentó propiciar todas esas infraestructuras un poco dormidas, pero nos encontramos por ejemplo en el TAV, con que los proyectos para poder desarrollar los tramos no estaban elaborados. Hay un compromiso del Gobierno de España de que en 2023 y 2024 lleguen a Navarra otros 145,5 millones procedentes de los fondos europeos para poder desarrollar los tramos que faltan. En cuanto a la 121 A y el Canal de Navarra, también se está tratando de desatascarlos elaborando los proyectos. Si no estaban hechos porque los Gobiernos anteriores no apostaban por esas infraestructuras, nosotros las vamos a seguir desarrollando.

Prosigue un debate sobre si estas inversiones son las más prioritarias en una situación de crisis.

-El Tren de Altas Prestaciones y el Canal de Navarra no pueden ser\ ejecutados en un año ni en dos, tienes que hacer una previsión a largo plazo. Yo creo que eso está ahora mismo fuera de toda discusión. Hablamos de infraestructuras necesarias para Navarra, que hay que seguir desarrollando, en la medida de que los Presupuestos lo permitan. Nadie discute que el Canal de Navarra no sea necesario para el desarrollo agroalimentario sobre todo de la Ribera, donde tenemos más problema de agua de calidad. De momento ha llegado hasta Peralta, y eso va a facilitar poner más hectáreas de riego y que tengamos una mejor agua de boca para los usuarios y para la industria agroalimentaria.

En la Nacional 121 los avances se van a notar más rápido.

-Era una necesidad. Es la que genera más fallecidos. Había que tomar una decisión. Que sea una 2+1 viene motivado sobre todo por su impacto ambiental muchísimo menor y porque económicamente es más sostenible que hacer una autovía. Si nos fijamos en los países nórdicos y en los del centro de Europa, esa solución se está adaptando en la mayoría de ellos, por estos motivos. Hablamos de separar los dos carriles para que no pueda haber adelantamientos con zonas que sí los permitan con seguridad. Hace días estuvimos con la presidenta inaugurando el inicio del cuarto de los cinco tramos. Dos ya están muy avanzados y se ve nada más salir de Pamplona cuál va a ser la diferencia.

¿Qué le parece que en el estadio de El Sadar no se pueda consumir alcohol salvo en los palcos? Es algo incongruente.

-Mi opinión personal es que si no pueden unos, no debería poder ninguno. Es cierto que donde más aglomeraciones hay el alcohol tiene un efecto diferente que si estás en una habitación con cuatro. Pero creo que no se debería beber en todo el estadio. Ya sé que esto puede tener repercusión polémica y a lo mejor Luis Sabalza me llama, pero es mi opinión personal. Las medidas en cuanto al fútbol vienen de la Secretaría de Estado de Seguridad, y es verdad que a veces ha habido partidos muy complicados donde el alcohol viene a sumar a unas actitudes y comportamientos que no son los más correctos.

¿Teme un eventual Gobierno del PP con Vox y las consecuencias?

-Si España llega a tener un Gobierno de PP y Vox las cosas se complicarán mucho porque sabemos lo que presiona Vox cuando está apoyando al Partido Popular y lo que puede cambiar en temas dé igualdad, violencia de género, de inmigración o de seguridad ciudadana. Yo preferiría que siguiera un Gobierno socialdemócrata como el de ahora.