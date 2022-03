EH Bildu cree que las medidas de Sánchez se quedan "cortas"

EH Bildu considera que las medidas anunciadas este lunes por el presidente Pedro Sánchez son "coyunturales y temporales", y que, "aunque puedan ir en la dirección correcta, son insuficientes y se quedan cortas" porque su aplicación se limita hasta el 30 de junio. Tras asegurar que deberían "ser más ambiciosas", tiende la mano al Ejecutivo para adoptar otras iniciativas "beneficiosas para la mayoría social", según han informado fuentes de la coalición soberanista.

A su juicio, las medidas de Sánchez "no abordan de manera estructural el problema de fondo, ni transforman el sistema energético que ha traído hasta aquí y ha provocado esta situación de emergencia".

Tras calificar de "positivo que no se haya optado por una rebaja generalizada de impuestos como pedía la derecha" porque "tendría consecuencias directas en las políticas públicas a través de recortes", también comparte "algunas de las medidas adoptadas, como ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aplicar un descuento de 20 centimos por litro de carburante, activar los mecanismos de regulación de empleo para evitar despidos, aumentar los beneficiarios del bono social eléctrico o las ayudas directas a pequeñas y medianas empresas".

"Son algunas de las medidas que pedimos al Gobierno en la reunión que mantuvimos la semana pasada y que hemos reiterado en la llamada de esta mañana. No obstante, creemos que las medidas anunciadas por el Gobierno deberían de ser más ambiciosas e ir más allá para que esta crisis no la paguen los de siempre, para que sus consecuencias no recaigan sobre los sectores más vulnerables", han asegurado.

EH Bildu ha recordado el plan de choque que ha trasladado al Gobierno de manera conjunta con ERC, en el que han propuesto "poner fin a los beneficios caídos del cielo, establecer un impuesto especial a las energéticas del 12% sobre los beneficios declarados, un impuesto a los bancos que no hayan devuelto el rescate bancario concedido, y un impuesto a las grandes fortunas, que grave los patrimonios superiores a un millón de euros".

El grupo abertzale también recuerda que han reclamado "prohibir los despidos por causa directa o indirecta relacionadas con la crisis económica, la pandemia o la guerra en Ucrania, además de una moratoria en el pago de los alquileres y la congelación de precios o no limitar su aumento al 2%, como ha anunciado hoy Sánchez".

"Se debe impedir la devaluación de salarios y actualizar el SMI acorde al aumento del IPC del primer semestre con carácter retroactivo e incrementar la inspección para impedir la manipulación de precios", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado sigue teniendo "voluntad de diálogo" con el Gobierno central para incluir estas medidas "beneficiosas para la mayoría social". "Esperamos conocer más concreción en las próximas horas, ya que Pedro Sánchez tampoco ha detallado su propuesta para desindexar el gas del sistema de fijación de precios y poner un tope a la energía, tras el Consejo Europeo del pasado viernes", ha concluido.