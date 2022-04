Europa seguirá pagando en euros los contratos de suministro del gas ruso

Bruselas – Los países miembros de la Unión Europea (UE) continuarán pagando los contratos de suministro de gas ruso en euros, pese a que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó ayer que suspenderá los contratos de suministro de gas si los países "inamistosos" no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en la moneda nacional rusa en Gazprombank. "Hoy firmé un decreto que establece las reglas para el comercio del gas natural ruso con los llamados países inamistosos" y que entrará en vigor hoy, 1 de abril, señaló el líder ruso poco antes de una reunión con la industria de la aviación. "Ofrecemos a esos países un mecanismo claro y transparente: para comprar gas natural de Rusia, deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Los pagos por el gas suministrado se realizarán a partir de estas cuentas a partir de mañana", dijo Putin.

Y es ahí donde los Veintisiete mantienen el pago en euros. Los miembros de la UE abonarán sus facturas en euros mientras el monopolio estatal del gas, Gazprom, recibirá rublos. La norma faculta al brazo financiero de Gazprom para ejercer de mediador con sus clientes. En concreto, los llamados "países hostiles", entre los que están todos los de la UE por las sanciones impuestas, tendrán que abrir unas cuentas especiales en Gazprombank, única entidad autorizada por el Gobierno, donde pagarán el gas con sus monedas. Acto seguido, la entidad cambiará los euros o dólares por rublos en el mercado de divisas de Moscú, y ese dinero será transferido de inmediato al suministrador del gas, que solo puede ser Gazprom porque ostenta el monopolio estatal para su exportación fuera de las fronteras rusas

En el decreto, Putin especifica que el banco autorizado para ello es Gazprombank, una de las pocas entidades financieras de Rusia que no ha sido sancionado por la Unión Europea (UE) porque procesa, junto a Sberbank, gran parte de las operaciones energéticas con el bloque.

Ayer mismo, el canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró que los pagos por el suministro de gas procedente de Rusia se seguirán realizado en euros. "Lo que está en vigor para las empresas es que pueden pagar en euros y así lo harán," aseguró.

no a las obras de caridad El líder ruso afirmó que Rusia no hará "obras de caridad" en lo que concierne el suministro de gas a Europa y otros países. "Si no se realizan dichos pagos, consideraremos esto como un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias resultantes", advirtió. "Nadie nos vende nada gratis y tampoco haremos obras de caridad. Eso significa que los contratos existentes (en caso de falta de pago del gas en rublos) se suspenderán", recalcó.

Putin señaló que Rusia suministró "a los consumidores europeos nuestros recursos, en este caso gas, lo recibieron, nos pagaron en euros, que ellos mismos luego congelaron".

"En este sentido, hay una razón para creer que suministramos parte del gas a Europa prácticamente gratis", recalcó, y dijo que así no se puede continuar.

El Gobierno ruso adoptó el pasado 8 de marzo una lista de países y territorios inamistosos, que incluye a Estados Unidos, Canadá, todos los países miembros de la Unión Europa, el Reino Unido, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.

BREVES

No al gas ruso

Renuncia. Varios economistas afirmaron ayer en el Parlamento Europeo que los países de la Unión Europea pueden permitirse prescindir del gas natural ruso, aunque advirtieron de que ello conllevaría una subida de los precios hasta que los Veintisiete no encontraran una fuente alternativa. Uno de los expertos, el economista alemán Georg Zachmann, admitió que sustituir las importaciones rusas es un "reto considerable".

Sanciones

Alemania y Francia. Los ministros de Economía alemán, Robert Habeck, y francés, Bruno Le Maire, no descartaron ayer adoptar nuevas sanciones contra Rusia y señalaron que han identificado algunos puntos que podrían incluirse en un futuro paquete, pero no dieron detalles. "El paquete más reciente de sanciones no tiene por qué ser el último. Hemos identificado algunos puntos que podrían ser parte de un futuro paquete de sanciones, pero comprenderán que no queremos hablar ahora de ellos", dijo Habeck en una comparecencia conjunta con Le Maire.