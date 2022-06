Geroa Bai denuncia la falta de voluntad del Gobierno para esclarecer la muerte de Zabalza

El senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha reclamado en el pleno del Senado que se desclasifiquen los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia sobre la muerte de Mikel Zabalza durante su detención a manos de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo.





En nombre de @geroabai y @socialverdes he denunciado que el Gobierno presidido por @sanchezcastejon y el #CNI mantengan la impunidad del asesinato de #MikelZabalza. 37 urte pasatu dira eta oraindik ez dute argia egin nahi erahilketa horretaz! https://t.co/BWfeKNSndr — Koldo Martínez Urionabarrenetxea (@komaur) June 8, 2022

El senador culpa al Gobierno de Pedro Sánchez por no querer arrojar luz sobre este caso al no permitir que salgan a luz la documentación del CNI sobre la muerte que podría ayudar a la familia de Mikel Zabalza a que el caso llegue a los tribunales, con lo que considera seAdemás, Martínez ha asegurado que la razón para que el Ejecutivo no quiera que se conozcan los informes del CNI es su, que se conozca información sobre elEl senador de Geroa Bai ha mostrado en el pleno del Senado la copia que elremitió a los juzgados y firmada por laque mantiene que Zabalza murió en el cuartel y que después se preparó su fuga para exculpar a los responsables.En su día, los jueces no tuvieron en cuenta la carta para investigar la muerte de Mikel Zabalza, y Martínez ha reclamado más claridad y un cambio de postura par arrojar luz sobre la muerte del joven 37 años después.