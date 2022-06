El primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo acaba sin ningún acercamiento

madrid – Pedro Sánchez no recogió el guante para pactar un plan anticrisis lanzado por Alberto Núñez Feijóo en su primer cara a cara en el Senado y le pidió una oposición útil, que no haga como hasta ahora: "estorbar, estorbar y estorbar". El líder del PP, que hizo ayer su primera intervención como senador, llamó a consensuar un plan anticrisis "que funcione" con base en el documento "sin siglas" que el PP remitió al Ejecutivo la pasada primavera y apuntó que sería "razonable" que Sánchez no haga caso a las minorías, al tiempo que sostuvo que al PP no lo puede utilizar solo "cuando no le llegan los votos de Bildu y ERC".

El líder de la oposición acusó al presidente español de ir en "la dirección opuesta a España" y advirtió de que "una cosa es gobernar y otra es resistir". "No le voy a decir que está estorbando en ningún caso, a insultos me gana usted siempre", apostilló ante la acusación previa del jefe del Ejecutivo. La mayor parte de su intervención la dedicó a denunciar la alta inflación que lastra a las familias y el incremento de la deuda pública, para proponer como solución su plan, que incluye rebajas temporales del IRPF y reducir el IVA de la luz y los combustibles al 5%. "Olvídese del efecto Feijóo y céntrese en la inflación", zanjó el dirigente gallego, tras aludir a las preocupaciones del Ejecutivo por las elecciones en Andalucía.

Sin embargo, Sánchez puso en duda los pactos ofrecidos por el principal partido de la oposición al sostener que desde que Feijóo se estrenó mantiene una peculiar forma de hacer oposición. "Una cosa es lo que dice y otra lo que hace". Tras insistir en su crítica de que el PP no cumple con la Constitución al mantener bloqueada la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pedir a Feijóo que aclare si va a permitir ese relevo, recordó que su Ejecutivo ha llegado a acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias –excepto con el PP y con Vox–, y con los agentes sociales. "El Gobierno trabaja sin descanso para proteger a las familias y empresas, y ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar a lo largo de estos años de legislatura", recalcó Sánchez. Además, afirmó que mientras el Gobierno apuesta por los derechos sociales, el PP lo hace "con palabras y hechos por los retrocesos".

Sánchez defendió frente a las propuestas del PP las medidas anticrisis que ha impulsado para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Entre sus críticas, el presidente español incidió también en que el PP sigue sin permitir la modificación del artículo 49 de la Constitución para cambiar la palabra disminuido relativa a los discapacitados. Una referencia que empleó para reprochar las palabras del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, en las que dijo que iba a tratar a una diputada con discapacidad "como si fuera una persona como todas las demás". Para él, eso es algo "aberrante", no sorprendente como evocó que dijo Feijóo al ser preguntado por ellas. También lamentó que Feijóo siga como Pablo Casado hablando mal de España fuera de sus fronteras y promueva una marcha atrás en los compromisos climáticos del Gobierno.

malestar en génova Acabado este primer cara a cara en el Senado, la dirección nacional de Génova criticó que Sánchez responda a la mano tendida de Feijóo acusando al PP de dedicarse a "estorbar", una "descalificación" que ven una "equivocación" y que confirma que el presidente del Gobierno no ha cambiado "el tono". Desde la cúpula del PP recriminan a Sánchez que no haya cambiado sus "formas" y que siga instalado en el "insulto", como cuando hace unas semanas llamó "mangante" al PP y hace unos días el presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi, se refirió a Feijóo como "tontopollas" por comparar el atardecer de Granada con el de Finisterre.

En Génova admiten que esperaban una reacción distinta de Sánchez en este debate, sin caer en "descalificaciones". "Pensaba que hoy íbamos a vender que Feijóo había logrado cambiar el tono de Sánchez", confiesa una persona de su equipo. Otros cargos del partido van más allá y creen que acusar a la oposición de "estorbar" denota un "tic autoritario". Además, en el equipo del líder del PP critican que el presidente del Gobierno haya vuelto a poner sobre la mesa uno de sus temas "más recurrentes": la renovación del CGPJ. "Feijóo habla de la gasolina y saca el CGPJ. Feijóo habla de la luz, saca el CGPJ. Habla del exceso de recaudación y habla también del Consejo", se quejan en las filas del PP, que admiten que es difícil llegar a acuerdos con Sánchez si se dedica a atacar e "insultar".