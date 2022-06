Los líderes nacionales avivan la campaña electoral andaluza

Los líderes políticos nacionales han respaldado este sábado a los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en diferentes actos de la campaña electoral y a poco más de una semana de las elecciones regionales, con intervenciones que han trascendido el mero ámbito andaluz para referirse a cuestiones de calado nacional e internacional.

El presidente del Gobierno español y líder de los socialistas, Pedro Sánchez , ha reprochado al PP que hable "mal" de España "dentro y fuera" de nuestras fronteras y que elija apoyar a otro país, en referencia a la crisis diplomática con Argelia, que está presionando a España ante la UE.

Junto al candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, el líder del PSOE ha participado en un mitin en Cártama (Málaga), donde ha aprovechado para referirse por primera vez públicamente a la decisión del Gobierno argelino de congelar las relaciones comerciales con España.

"Con la derecha ya lo estamos viendo, no a todo", ha enfatizado el presidente del Ejecutivo, que ha censurado la postura del PP de "bloquear" cualquier avance social y hablar mal de España "dentro y fuera" del país.

En Córdoba, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado, en relación con la crisis entre España y Argelia, que los españoles van a pagar "los efectos de la mala política exterior de Pedro Sánchez" y que la misma pone en riesgo miles de millones en exportaciones.

Feijóo, ha asegurado, tras repasar los datos económicos nacionales negativos y criticar el "volantazo a la política exterior de España", que "decir la verdad no debe estorbar a nadie", que es lo que "se merecen los españoles" por ser los que van a pagar "los efectos de la mala política exterior de Pedro Sánchez".

También ha asegurado que los socialistas "llevaban muchos años creyéndose que la Junta era del PSOE y han visto ahora que la Junta es de los andaluces" tras el primer mandato de Juanma Moreno como presidente.

El candidato del PP a la reelección en la Junta, Juanma Moreno, ha apelado a los 200.000 indecisos "que no saben qué hacer" para que apoyen su candidatura y estén tranquilos porque "no hay nadie de todo el panorama político que pueda ofrecer más seguridad, estabilidad y serenidad".

En un acto en Alhaurín el Grande (Málaga), su pueblo, ha asegurado que lo van a hacer "bien", dialogando, "escuchando, teniendo sentido común", pero ha recordado que necesitan una mayoría ante los "tiempos complejos" que vienen porque Pedro Sánchez "no está acertando en sus políticas económicas".

Ha advertido de que en 2023 se necesita un Gobierno "fuerte, sólido, capaz", que no esté "enredado" en asuntos "estériles", que no tenga "las manos atadas", por lo que ha pedido a los indecisos que le "presten su confianza" porque "no estamos para tiempos de experimentos".

El candidato a la Junta del POSE-A, Juan Espadas, ha reclamado el voto a los jóvenes, a la "decisivos" 375.000 nuevos votantes el 19J, a los que ha prometido crear 100.000 empleos, exenciones fiscales para acceder a la vivienda y formación especializada que les permita el primer empleo indefinido.

El noveno día de la campaña electoral ha juntado de nuevo al candidato y al presidente del Gobierno por segunda vez en menos de una semana, en un mitin al que, según la organización, han asistido unas 3.500 personas, el que más asistencia ha registrado de los que se han celebrado en esta campaña electoral.

Junto a Sánchez, el candidato socialista ha estado arropado por las ministras María Jesús Montero (Hacienda) y Diana Morant (Ciencia e Innovación) y por numerosos dirigentes de las ejecutivas federal y regional.

La candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha defendido en un acto en Córdoba que el feminismo es "la vacuna" contra la precariedad, la desigualdad y la brecha salarial, y ha apostado por un Gobierno andaluz que impulse la agenda feminista y mejore las condiciones de las trabajadoras en los empleos subcontratados por la administración.

La participación de líderes nacionales en la campaña andaluza proseguirá esta tarde con el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, quien intervendrá junto a la candidata a la presidencia de la Junta, Macarena Olona, en un mitin en Huelva, y con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que coincidirán en un mitin en Córdoba con la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.