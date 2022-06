Marisa de Simón, muy crítica con el acuerdo de Podemos, IU y Batzarre para las próximas elecciones forales

La portavoz de Izquierda-Ezkerra en el Parlamento foral y excoordinadora general de Izquierda Unida de Navarra, Marisa de Simón, ha sido este lunes muy crítica con el acuerdo alcanzado entre Podemos, IU, Batzarre y un grupo de independientes para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones forales.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Marisa de Simón ha afirmado que "visto lo ocurrido en Andalucía -en referencia al mal resultado de la izquierda en las elecciones- y los últimos años en Navarra, yo creo que el acuerdo al que han llegado Batzarre, Podemos, IU y un grupo de independientes es desproporcionado en el reparto de puestos" y ha considerado que no pone "un proyecto político encima de la mesa".

Además, según De Simón, "el defecto más importante del acuerdo es que se apoya la participación en un Gobierno liderado por el Partido Socialista para dar continuidad a un proyecto actual que se aleja mucho de lo que ha sido la propuesta de la izquierda transformadora y rupturista". "Abandona el espacio de izquierda transformadora para dar continuidad a un Gobierno similar al actual, que está cada vez más alejado de los contenidos de izquierdas, con el claro peligro de incorporarse al Ejecutivo en un futuro. El camino se hace andando, pero es mucho más importante tener claro dónde se va", ha dicho.

En todo caso, ha precisado que "esto es una opinión de Marisa de Simón y es una opinión estrictamente personal".

La parlamentaria foral ha considerado que el resultado electoral en Andalucía era "un desastre anunciado, un desastre de dimensiones catastróficas para la izquierda, en particular para la izquierda transformadora en Andalucía y en todo el Estado que obliga a retirarse al rincón de pensar". "Son ya más de seis años perdiendo apoyos y credibilidad social, el problema no es ir juntos o separados, el problema es mucho más de fondo, los votantes de izquierda es evidente que no creen que esa izquierda transformadora vaya a solucionar sus problemas reales, hay un distanciamiento enorme entre la izquierda transformadora y las realidades cotidianas de la gente, y se impone una reflexión profunda de la izquierda, y en Izquierda Unida en particular", ha afirmado.

Marisa de Simón ha añadido que "la línea política se ha mostrado equivocada, zigzaguear es un suicidio político, hacer política a golpe de Twitter es un suicidio político, no se pueden buscar responsables fuera, somos los componentes de la izquierda alternativa quienes tenemos que modificar nuestra estrategia para llegar a la gente corriente".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha afirmado que los resultados electorales en Andalucía "tampoco nos han dado mucha sorpresa, uno espera mejores resultados, pero Andalucía siempre ha sido feudo del bipartidismo". "El PSOE a nivel andaluz todavía no se ha recuperado de las crisis que tuvo alrededor de Susana Díaz y a nosotros nos ha penalizado la división, haber llegado al último día sin proyecto claro", ha asegurado.

Frente a ello, ha resaltado que "en Navarra se ha tomado nota de este acontecimiento y hoy estamos mucho mejor preparados para presentar a la ciudadanía un espacio sólido que se mantenga en el tiempo y con un proyecto político claro".

Tras las críticas de Marisa de Simón, Mikel Buil ha afirmado que "las reflexiones se están haciendo ahora, la coalición se ha presentado hace una semana y lo que tenemos claro es que tenemos tiempo para hacerlo". Así, ha animado a las tres organizaciones y a los 50 independientes que forman parte del acuerdo a que "incorporen la experiencia de las elecciones andaluzas" y ha señalado que todavía está por presentar el documento político del acuerdo entre los tres partidos de izquierdas en Navarra. "No estamos hablando de reparto de cargos", ha asegurado.