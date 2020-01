Navarra registra casi cinco delitos informáticos al día

pamplona - Navarra registró durante 2018 más de cuatro delitos informáticos diarios que se tradujeron en un total de 1.681 procedimientos judiciales incoados, casi el 60% de ellos por estafa, según los datos recogidos en la última Memoria de la Fiscalía General del Estado. Los delitos con contra la libertad -amenazas/coacciones y acoso cometido a través de las nuevas tecnologías- fueron el segundo grupo más numeroso de infracciones penales investigadas en Navarra, donde, del total de delitos incoados, tan solo se llegaron a dictar 122 sentencias condenatorias, lo que demuestra la dificultad para investigar este tipo de actividades delictivas cometidas a través de internet.

Así, el Ministerio Púbico acredita que cada vez es mayor el número de denuncias que se interponen que terminan archivadas por la imposibilidad de determinar la autoría de los hechos denunciados. A pesar de que la estafa tradicional siga existiendo, la Fiscalía señala que la especial seguridad que ofrece el teórico anonimato de la red resulta cada vez más atrayente, particularmente en el ámbito de los delitos leves (por un importe inferior a 400 euros). De esta manera, no es de extrañar que las estafas a través de internet alcanzaran los 981 casos durante 2018, lo que supuso un incremento del 261% respecto a las detectadas un año antes.

Estas estafas virtuales atraen a las víctimas que navegan por internet en busca de chollos y terminan perdiendo todo el dinero que han enviado, sin posibilidad alguna de recuperarlo. Lo que ha experimentado un cambio, según apuntan las mismas fuentes, es el objeto de venta por páginas de anuncios dedicadas expresamente a la venta de artículos por internet, que ya no se trata solo de productos electrónicos de alta gama, sino que todo puede ser objeto de compraventa on line, incluidas entradas de conciertos o alquileres vacacionales. Al tratarse de objetos inexistentes o sobre los que nunca ha tenido el teórico vendedor intención de entregar, dan lugar al delito al generar un engaño suficiente para conseguir el desplazamiento patrimonial por parte del comprador.

Asimismo, los delitos contra la libertad -amenazas/coacciones y acoso cometido a través de internet-, con 531 casos, fueron el segundo grupo mayoritario de infracciones penales incoadas en 2018 en Navarra, y, muy por detrás, en tercer lugar se posicionarían los delitos contra el honor, específicamente por calumnias/injurias contra funcionarios o contra la autoridad cometidas a través de internet, que registraron 61 casos.

En cuanto a los delitos contra la libertad, "estrechamente relacionados con la violencia de género", el Ministerio Público destaca el crecimiento de los delitos en los que la violencia virtual, dirigida tanto contra la mujer con la que se ha mantenido la relación sentimental como contra las personas que le pueden prestar alguna ayuda.

el 7% del total de delitos En el conjunto estatal, durante 2018 los delitos informáticos alcanzaron los 110.613 procedimientos judiciales, casi el doble de los registrados tres años antes, lo que eleva los delitos de esta índole hasta el 7% del total de infracciones penales. Así se desprende del VI Informe sobre Cibercriminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente a la delincuencia informática registrada en 2018 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y distintos cuerpos de Policía Local), y que proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) y de los incidentes que registra el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC). Del número total de hechos criminales conocidos, tan solo el 22,4% de los mismos, es decir, 24.767 casos, fueron esclarecidos y se saldaron con un total de 5.697 personas detenidas o investigadas.

Los delitos contra el patrimonio, específicamente por fraude, supusieron el 80,2% del total de los delitos informáticos del Estado español con un total de 88.760 casos, mientras los delitos contra la intimidad -amenazas/coacciones a través de internet- fueron el segundo grupo mayoritario con 11.960 casos, el 10,8% del total.

¿Qué son los delitos informáticos? Los delitos informáticos son una acción ilícita que se da a través de las vías virtuales. En los casos más comunes se encuentran las publicaciones de fotografías en las redes sociales, la difamación, el acoso, las injurias, la pornografía y el soborno. Los más habituales son las falsas ventas por internet, principalmente de productos tecnológicos que las víctimas nunca reciben. A partir de marzo, son los falsos alquileres en los que los afectados pagan la reserva de apartamentos que no podrán disfrutar porque o no existen o ya han sido alquilados por sus dueños reales.

datos de ciberdelitos (2018)

causas abiertas

CONTRA LA LIBERTAD

Amenazas/coacciones 364

Acoso 167

CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL

Trato degradante 14

CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Pornografía infantil 18

Acoso a menores de 16 años 5

Cualquier otro delito sexual 22

CONTRA LA INTIMIDAD

Ataques a sistemas informáticos 3

Descubrimiento/revelación secretos 23

CONTRA EL HONOR

Calumnias/injurias a funcionarios 61

DELITOS DE PATRIMONIO

Estafa 981

Descubrimiento secretos empresa 0

Contra los servicios de radiodifusión 0

Daños informáticos 6

Contra la propiedad intelectual 0

FALSEDAD

Falsificación 14

CONTRA LA CONSTITUCIÓN

Discriminación 13

recomendaciones

Cautela en internet. Si en el mundo físico no damos acceso a nuestro dinero a cualquiera, tampoco en internet.

Anuncios 'chollo'. Desconfíen de todos aquellos anuncios chollo, publicados en internet en el que se oferten productos cuyo precio no se corresponda con su precio de mercado o sean extremadamente más bajos.

Buscar pagos con garantías. Utilizar métodos de pago que ofrezcan algún tipo de garantía (hacer uso de un intermediario que garantice tanto el envío del producto como el pago del mismo).

Buscar opiniones. Ingrese el nombre de una compañía o de un producto en el buscador de internet agregando palabras como "opinión" o "estafa". Así sabrá qué experiencia han tenido otros compradores.

Eliminar correos sospechosos. Eliminar cualquier correo que pueda parecer sospechoso o del que no se tenga constancia del origen, sin abrirlo. Asimismo, evite las cadenas de mensajes, ya que éstas son fuente de correo basura (spam) y un modo de recopilación de direcciones de correo electrónico fuentes potenciales de phishing.

Antivirus. Tener instalado en el ordenador un antivirus actualizado, además de contar con las últimas versiones del software de los programas del ordenador. Esto es extensible a smartphones y tablets.

Correos de bancos. No facilitar datos respondiendo a correos de nuestro supuesto banco. Un banco nunca va a solicitarle información de usuario, claves y datos personales a través de un correo electrónico, ya que ya dispone de estos datos.

122 condenas

136 sentencias dictadas. Los datos de la Fiscalía General del Estado, correspondientes al ejercicio del año 2018, indican que los jueces de Navarra sentenciaron un total de 136 procedimientos penales relacionados con delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías. En total, se dictaron 122 resoluciones condenatorias y 14 absolutorias, según las mismas fuentes. La mayoría de las resoluciones dictadas en este ámbito en la Comunidad Foral durante 2018 fueron alcanzadas con la confesión del delito por parte del acusado, ya que se contabilizaron 89 condenas por conformidad de las partes, lo que evitó la celebración del juicio señalado a tal afecto. En las otras 33 sentencias condenatorias dictadas en Navarra en 2017 el magistrado o magistrada encontraron al procesado culpable de los delitos que se les imputaban tras la celebración del correspondiente juicio oral, recoge la Fiscalía General del Estado.

a nivel estatal

110.613

En el conjunto del Estado español, durante el ejercicio de 2018 los delitos informáticos alcanzaron los 110.613 procedimientos judiciales, una cifra que casi dobla la registrada tres años antes, en 2015. Estos datos sacan a relucir que los delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías suponen ya el 7% del total de infracciones penales.

consejos ciberacoso

Fotos comprometidas. No compartir ni publicar imágenes que puedan resultar comprometidas.

Información personal. Restringir la información personal que se comparte en internet.

Redes sociales. Revisar los ajustes de privacidad de tus perfiles en redes sociales.

Recopilar información. Recopilar toda la información posible en caso de ser víctima de un delito de amenazas o acoso.

No alertar al acosador. No alertar al acosador de que has acudido a la Policía porque podría destruir pruebas.

Denuncie a la Policía. Si somos víctimas de este tipo de hechos, o conocemos alguna víctima en nuestro entorno cercano, es aconsejable ponerlo rápidamente en conocimiento de la Policía Nacional. Además, en el caso de delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas de crédito en Internet, las compañías que las expiden (Visa, Master Card, American Express) requieren denuncia policial o judicial inmediata para reembolsar a los perjudicados.