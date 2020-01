Navarra registró 109 presuntas negligencias médicas en 2019

pamplona - La Asociación El Defensor del Paciente registró durante 2019 un total de 13.454 casos de presuntas negligencias médicas, lo que supone 881 menos que en 2018. Por comunidades autónomas, Madrid lidera la lista con 3.104 casos, seguida de Andalucía (2.593), Cataluña (1.966), Comunidad Valenciana (1.152), Castilla y León (668), Galicia (640), Castilla-La Mancha (630), Murcia (512), País Vasco (435), Canarias (307), Aragón (305), Extremadura (295), Asturias (238), Baleares (224), Cantabria (203), Navarra (109), La Rioja (66), Ceuta y Melilla (7). De estos casos, 757 han sido muertes, 53 menos que en el año anterior, según recoge su Memoria 2019.

"Aunque el número de negligencias médicas haya descendido, la sanidad no goza de buena salud", criticó la asociación a través de un comunicado, en el que lamentó que "a veces los profesionales, por estrés o por rutina, cometen errores. Pero hay que hacer lo posible por que esto no ocurra, ya que está en juego la salud y la vida de las personas", apostilló. Según la asociación, los casos más habituales de muertes por negligencias médicas se han producido por "mala praxis": intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias, etc. Pero la principal razón se debe al "error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica", indicó.

Así, en su Memoria 2019, la asociación recogió 343 presuntos casos de descontento tras una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética, apuntó que 148 bebés pudieron nacer con alguna discapacidad relacionada con partos llevados de forma inadecuada o con fórceps y aseguró tener constancia de 35 fallecidos en casos relacionados con el retraso del 112. También indicó que 29 pacientes murieron por infección hospitalaria, hubo 106 presuntos casos de estado de discapacidad en pacientes después de intervención quirúrgica. - E.P.