España supera las 20.000 muertes con 565 fallecidos más por coronavirus

MADRID – El Ministerio de Sanidad informó ayer de 565 nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta un total de 20.043 (un 2,9% más), y de 4.499 contagios, con lo que ya son 191.726 (1,9% más) las personas que se han infectado en nuestro país desde el inicio de la crisis.

Además, Sanidad reportó una cifra total de 74.662 curados, 3.166 más (un 2,3%), y señaló que las comunidades han notificado 1.194 personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de efectuar la prueba, por lo que no se puede establecer "el momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad". La suma de los positivos sin síntomas y los infectados con ellos eleva hasta los 192.920 los contagios totales.

Haciendo la comparativa entre esta suma total de casos y los contagios notificados el viernes, estaríamos ante un aumento del 2,4% de las infecciones, según explicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al término de la reunión diaria con el Comité técnico de Gestión del coronavirus.

Simón hizo hincapié en que la información más detallada de las comunidades hará que en "2 o 3 días" algunos datos puedan variar, lo que "no impide valorar correctamente lo que está pasando".

Reconoció que las cifras de fallecidos siguen siendo altas y "se están manteniendo y se han estabilizado", pero el objetivo es que alcancen las mismas reducciones que las hospitalizaciones e ingresos en UCI. En este sentido, dijo que el incremento de los hospitalizados en los últimos días ha sido de un 2,6% y en UCI, del 1,4%.

análisis Simón destacó la realización de "otro tipo de análisis" que permiten comparaciones más fáciles entre comunidades y destacó la "incidencia acumulada de los últimos 14 días", que equivale a un periodo de incubación, demuestra cómo ha evolucionado la epidemia e indica "un descenso muy claro".

Esto significa que "es obvio que estamos ante una fase de descenso, con un control de la trasmisión", insistió Simón, quien resaltó que se ha pasado de hacer menos de 200.000 test PCR en la última semana de marzo a más de 400.000 en la segunda de abril. "Esto no ha supuesto un incremento sustancial de la positividad de estas PCR. Se ha pasado de un 25% hace tres semanas a un 8,5% la última, lo que implica que la incidencia de la enfermedad está disminuyendo si estas pruebas se realizan con criterios similares a los previos", manifestó.

No obstante, "esto no se ha terminado todavía y no podemos tirar por tierra el esfuerzo que llevamos haciendo", advirtió. "Las acciones que hacemos cada uno de nosotros tienen impacto en la sociedad".

Simón aseguró que "progresivamente se irán mejorando la calidad de los datos" y pidió "dar el margen adecuado" a las comunidades autónomas para que los vayan remitiendo "cada vez mejor". En este sentido, resaltó que los datos que utiliza el Ministerio de Sanidad "son los que comunican las comunidades autónomas". "No nos podemos inventar los datos, si alguien piensa que el Ministerio inventa los datos me parecería una posición un poco extraña", dijo.

Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, los datos "hay que tenerlos, crearlos y enviarlos" algo que "lleva su tiempo". "Esto se tiene que entender, no se puede hacer instantáneamente", precisó.

Además, Simón aseguró que el coronavirus "es claramente de origen animal" y que otras hipótesis son "de ciencia ficción".

Aseguró también que "es muy probable" que el coronavirus vuelva a brotar en invierno, aunque no hay "certeza". "Es muy difícil pensar que vamos a poder eliminarlo y erradicarlo completamente del mundo, por lo tanto es muy probable que el invierno que viene vuelva", explicó Simón.

Simón y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, mantuvieron ayer una videoconferencia con niños en la que resolvieron las dudas de los más jóvenes sobre el coronavirus. El acto estuvo protagonizado por niños y niñas de diferentes edades, orígenes y situación

las cifras

20.043

fallecidos. La cifra total de muertos en España superó ayer la barrera de los 20.000, aunque el número de fallecidos en 24 horas era menor que el día anterior, con 565, continúa en una tónica de estabilidad desde el 11 de abril.

192.920

contagiados. Los positivos desde el inicio de la crisis sanitaria suman ya 192.920 en España lo que supone 4.499 más que el viernes. Esta cifra supone un crecimiento menor que día previo, que fueron 5.252 los contagiados.

74.662

curados. La cifra de altas hospitalarias de viernes a sábado es de 3.166. En total, 74.662 personas están oficialmente curadas de COVID-19, lo que supone un 39% de los casos.

ENFERMERÍA

exigen PARTICIPAR COMO EXPERTOS

Desconfinamiento. El Consejo General de Enfermería reclama al Gobierno y a las CCAA que incluyan enfermeras en el grupo de expertos que planificará el desconfinamiento. "Entre todos los técnicos propuestos hasta el momento por las CCAA para planificar el desconfinamiento progresivo de la población no hay ni una sola enfermera", denuncian. Para el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, contar con la aportación de la profesión enfermera en este comité resulta fundamental "por su condición de expertas en todas las áreas asistenciales, de educación sanitaria, prevención y educación para la salud", señala.