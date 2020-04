“Quería presentar el TFG en marzo y no pude”

PAMPLONa – Javier Lasheras Navas, estudiante de 4º del Grado en Ingeniería Informática en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ya tiene hecho el Trabajo Final de Grado (TFG) desde febrero, por lo que el estado de alarma no le ha influido a la hora de pensar en el contenido; sin embargo, sí le ha perjudicado a la hora de presentarlo. "Quería quitarme el TFG cuanto antes para poder tener el título de la carrera e irme a hacer prácticas a otro país. Lo terminé en febrero y quería presentarlo en marzo, la primera semana, pero mi profesor me dijo que mejor la segunda. De repente empezó a estallar todo y no lo pude presentar", explica.

Para Lasheras, de 21 años, lo peor de todo es que "se me va a olvidar de qué iba porque hasta junio van a pasar meses desde que lo escribí; por lo menos no había hecho ningún PowerPoint, así que, cuando lo haga, recordaré qué puse", comenta riendo.

Las prácticas en la empresa Tracasa Instrumental las podrá terminar teletrabajando. "Soy programador de inteligencia artificial y llevo programas que detectan imágenes por satélite, algo que puedo hacer desde casa", explica Javier, quien señala que al principio tuvo problemas con la conexión a Internet de la empresa.

El estudiante confiesa que lo que le ha "molestado un poco" es la cancelación de la graduación, ya que iba a leer el discurso. "Aunque es lo que menos me importa ahora mismo", aclara. Además, está contento porque se arrepentía por haber decidido no irse de Erasmus "y ahora pienso que menos mal porque, si no, me hubiera tenido que volver", reconoce.