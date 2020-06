159 profesores, 22.606 exámenes y menos de una semana para corregir

pamplona – La convocatoria ordinaria de la EvAU de Navarra, la primera que se celebra en el Estado tras la pandemia, puso ayer punto y final a cuatro días de nervios y varios meses de "intenso trabajo" para lograr que los exámenes se celebraran según las indicaciones sanitarias. "La valoración es positiva. Ha salido todo según lo previsto, no ha habido grandes sobresaltos. Creo que se tomaron dos buenas decisiones que han ayudado a que todo haya salido de forma ordenada: el escalonamiento de los exámenes y el distribuir a los estudiantes en diferentes espacios", afirmó la coordinadora de la EvAU en Navarra, Ana Zabalza, que llegó al último día con "la sensación de que todo ha estado controlado, los estudiantes han cumplido al menos dentro de los edificios y han llevado las mascarillas y utilizado los geles". Ahora llega el turno del profesorado que tendrán que corregir antes del viernes un total de 22.606 exámenes, un 13,4% más que el pasado año. "El número de los correctores ha aumentado de 144 a 159 y, aunque depende mucho de las asignaturas, cada uno se encargará de una media de cien exámenes", añadió.

Para Ana Zabalza este ha sido el tercer año al frente de la coordinación de la Evaluación de Acceso a la Universidad, una prueba que ha estado marcada por la pandemia. "Han sido meses de mucho trabajo previo ya que eran muchas las decisiones que debíamos adoptar y había una gran incertidumbre", reconoció Zabalza, que aseguró que una de las cuestiones más complicadas fue la organización de los espacios. "En los últimos dos años, el incremento anual que era de un 5-6%, es decir, entre 150 y 200 alumnos. Este año, como había que aplicar las medidas de distancia social y demás, hicimos un sondeo a los centros y nos enviaron unas cifras muy altas. Pensamos que igual no era para tanto pero se han cumplido. Podíamos esperar unos 3.400 inscritos, teniendo en cuenta las subidas de otros años, sin embargo finalmente han sido 3.815", expuso la coordinadora de la EvAU, que se congratuló por haber organizado todo pensando en los máximos. "Si no llega a ser así no habríamos tenido tiempo a readaptar espacios ya que la matrícula termina una semana antes del inicio de los exámenes. No habríamos tenido tiempo suficiente", reconoció.

En cuanto a la incidencia del coronavirus, la coordinadora de la EvAU aseguró que no se ha registrado ninguna baja ni entre el alumnado ni entre el profesorado o personal vigilante. "Tan sólo una persona nos avisó antes del inicio de la EvAU que estaba en aislamiento y no iba a poder presentarse. Se examinará en la convocatoria extraordinaria pero le contabilizará como si lo hubiera hecho en la ordinaria", explicó Zabalza, que remarcó que "no se ha tomado la temperatura sino que se ha confiado en el autochequeo. Con anterioridad se advirtió al alumnado y profesorado que si tenía síntomas de tener la enfermedad debía informar a su centro o al presidente de su tribunal, en el caso del profesorado, y no asistir a la prueba".

decisiones acertadas En opinión de la coordinadora de la EvAU, la decisión de habilitar un día más para realizar los exámenes "ha permitido evitar más aglomeraciones y que el alumnado tuviera que ir deprisa y corriendo de un examen a otro". Asimismo, Zabalza destacó la medida de realizar accesos más escalonados, lo que ha permitido que el alumnado "entrara por tiempos y por apellidos, de pocos en pocos". Además, al salir tenían que levantar la mano y abandonaban el aula de uno en uno. Tras reconocer que algunas imágenes de fuera del Aulario mostraron cierta masificación, esta profesora aseguro que "en el interior todo ha sido muy controlado y se han evitado las aglomeraciones. Además en Tudela y en los institutos todo ha sido más tranquilo".

En cuanto a otro tipo de incidencias, Zabalza reconoció que "hemos quitado algún teléfono móvil, lo que acarreaba la suspensión de ese examen, pero no ha habido, o al menos no hemos detectado, otro tipo de tecnologías más sofisticadas".

cien voluntarios vigilantes El incremento inesperado de estudiantes inscritos ha obligado a contar con más profesorado para corregir los exámenes, que lógicamente también se han disparado: de 19.927 a 22.606. "Al haber más estudiantes y distribuidos en más espacios hemos tenido que echar ano de personal voluntario para vigilar las clases. En ediciones anteriores esta labor la realizaban los correctores, sin embargo, este año a los 159 profesores se han sumado prácticamente la mayoría de las cien personas voluntarias que se apuntaron. No sé datos exactos pero habremos contado con 80 o 90", remarcó Zabalza.

Ahora bien, la corrección sólo le corresponde a los 159 profesores. "Hay materias con pocos alumnos y los profesores sólo tienen que corregir 30 exámenes y otras como Historia, en la que igual tienen que corregir 180 cada uno. Cada profesor corrige una media de cien, pero varía mucho".

datos de interés

Las notas, el 3 de julio. as notas de la convocatoria ordinaria se podrán conocer el 3 de julio, antes de las 12 horas, a través de la web de la Universidad?y la aplicación móvil diseñada al efecto con la contraseña facilitada al estudiante. El estudiante podrá reclamar su nota entre el 3 y el 8 de julio. Los estudiantes podrán descargarse su tarjeta electrónica de resultados a partir del día 15 (del 20 los que soliciten revisión)

La preinscripción, del 10 al 24 de julio. El plazo de inscripción tendrá lugar del 10 al 24 de julio.. Toda la información sobre la oferta completa para el curso 2020/21, compuesta por 25 grados y seis dobles grados, puede consultarse en la web de la UPNA.

la cifra

2.020

plazas de la upna. La UPNA ofrece 2020 plazas de nuevo ingreso. Se pueden consultar en la página web.

"Escalonar los exámenes y distribuir al alumnado en más espacios han sido dos buenas decisiones" ana zabalza Coordinadora de la EvAU en Navarra