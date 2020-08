Madrid cierra de 22 a 6 h parques y jardines y avanza el cierre de piscinas

La ciudad de Madrid cerrará desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana los más de 3.000 parques y jardines de toda la capital a partir del 1 de septiembre, una medida para evitar más propagaciones del coronavirus ante los nuevos repuntes en la región.

Así lo ha indicado el alcalde y la vicealcadesa de Madrid, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís en la rueda de prensa de este mediodía tras la Junta de Gobierno.

Almeida ha señalado que para ello se actuará informando y también controlando estas zonas verdes cerrando las valladas y vigilando las no valladas a través de la Policía Municipal y de sus medios y tecnología, como los drones con mensajes informativos y de vigilancia ya utilizados al inicio de la crisis sanitaria. En ese sentido, el alcalde ha anunciado que también se aumentarán las sanciones sobre el botellón y no uso y mal uso de las mascarillas.

El objetivo es evitar concentraciones, aglomeraciones de personas y botellones. "Todos sabemos que las hay y se producen contagios", ha apuntado Villacís, a quien le gustaría no tener que cerrar los parque y jardines, pero tienen que actuar por "responsabilidad".

El primer edil matritense ha apelado a los ciudadanos para que se logre cumplir estas medidas, ya que reconoce que "es muy difícil por no decir imposible" controlar que no haya gente en espacios verdes tan largos y diáfanos como Madrid Río, por ejemplo, y en tantos y tantos parques pequeños de los distritos. "Nos comprometemos a establecer todos los medios pero sin la ejemplaridad de los madrileños va a ser muy complicado", ha insistido.

Otra medida aprobada hoy ha sido la puesta en marcha de una campaña informativa a través de Voluntarios por Madrid y Protección Civil, coordinados por Madrid Salud, de las medidas de seguridad frente al Covid. Se reforzará en los distritos más afectados por la pandemia.

La tercera media aprobada hoy en la Junta de Gobierno es adelantar el cierre de las piscinas municipales de verano al 1 de septiembre. "Es verdad que las piscinas son ejemplos de buena gestión, no se han producido focos y el protocolo está funcionando pero la situación no ha sido la misma. Pero hay que adelantarse al virus", ha insistido la vicealcaldesa.

EVOLUCION "PREOCUPANTE DE LA PANDEMIA"

Almeida ha recordado que se está produciendo un repunte del número de contagios, aunque no nos sitúa en la situación de marzo o abril, "pero hay que atajarlo". "Debemos estar preparados para adoptar cualquier escenario. No son medidas gravosas pero van en la línea de que no podemos dar un paso atrás. Esta Ayuntamiento tiene determinación para que podamos parar esta curva de contagios y en colaboración con todos los madrileños. Hemos de tomar las medidas que son adecuadas y hacer el esfuerzo necesario para afrontar un otoño difícil, pero que desde el punto de vista sanitario podemos tener controlados", ha esgrimido.

El regidor de la capital califica que estas medidas son "razonables, proporcionadas, adecuadas y va dirigida a concienciar a todos los madrileños, que fuimos un ejemplo como ciudad y sociedad, con su responsabilidad y coraje y ese esfuerzo debemos mantenerlo, ser conscientes de los riesgos que entraña esa pandemia y minimizar los riesgos de la presencia del coronavirus".

Villacís ha admitido que le preocupa mucho la evolución de la pandemia, "no sirve de nada negarlo". "Madrid fue un ejemplo de cómo se abordó la crisis, porque tomamos medidas antes que nadie, pero somos conscientes de que estamos en un momento de repunte, no sé si de segunda ola. Ahora estamos preparados, tenemos PCRs, mascarillas, sabemos más, pero a la vez percibimos una cierta relajación en la responsabilidad individual, especialmente entre los jóvenes. Somos conscientes por lo que hemos tenido que pasar y vamos hacer todo lo posible para evitarlo", ha agregado.

LLAMAMIENTO A LA "RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL"

Por todo ello, los máximos responsables del Ayuntamiento han hecho un llamamiento a la responsabilidad individual, "sin la cual no podemos hacer nada". "Hemos decidido tomar medias y aprender de los errores. Retrasar las cosas no sirve de nada. Esperamos que con estas medidas sean suficientes para controlar y concienciar, pero no descartamos que el futuro debemos seguir con la línea", ha añadido la 'número dos' del Ejecutivo municipal.

Preguntado por la toma de estas medidas cuando ayer el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, lanzó un mensaje de tranquilidad a la población, Begoña Villacís ha recordado que una cosa en la región y otra la capital y que precisamente una de las zonas con más rebrotes de Covid está en la ciudad de Madrid.

"Este virus afecta más a las ciudades por la aglomeración de población, movilidad internacional, el aeropuerto de Barajas, sigue sin estar controlado, etcétera. Por tanto, es normal que aunque en datos marco de la Comunidad la situación no puede ser tan preocupante, nosotros tenemos que actuar. Son medidas de sentido común, no son gravosas. Cerrar parques te evitan botellones. Son medidas que no tienen que ver con las del confinamiento. Cada uno con sus competencias", ha zanjado la vicealcaldesa.