Celos, mentiras y a juicio por descubrir secretos de la base de datos de Salud-Osasunbidea

UNA ENFERMERA TOMÓ DATOS PERSONALES DE LA NOVIA DE SU EX A TRAVÉS DEL SISTEMA SANITARIO. LUEGO LE ENVIÓ UNA NOTA AL BUZÓN. LE PONÍA: "PUTA". AHORA SE ENFRENTA A 3 AÑOS DE PRISIÓN.

El programa Atenea gestiona los historiales clínicos y médicos de todos los pacientes de Navarra. El sistema es accesible a cualquier profesional sanitario de Osasunbidea, quienes acceden a él con sus claves personales y son conscientes –así se estudia en la asignatura de Deontología y se les insiste en la formación– de que acceder a las historias de pacientes a los que no les corresponde atender solo se puede efectuar con el consentimiento de la persona afectada.



"Pero es que yo no accedí a su historia clínica, ni médica. Accedí a un fichero en el que figuran los datos administrativos, datos que considero banales y que los podía haber obtenido por internet, por Facebook, por páginas blancas... No pensaba que fuera algo ilegal", se defendió ayer, en el juicio contra ella en la Audiencia, una joven enfermera de un centro de salud de Pamplona, a la que la Fiscalía y la acusación particular le reclaman tres años de prisión y la inhabilitación como funcionaria por descubrimiento y revelación de secretos.



La acusan de obtener datos personales de la que por entonces era la pareja o "amante", la llamó, de su entonces marido. "Son datos personales", enfatizó la fiscal, "de allí obtuvo su número de móvil", le soltó a la acusada. "Pero es que yo ya había tenido ese número. Me lo había dado mi marido, porque decía que era la novia de un amigo. Pero solo en un mes la llamó 57 veces". Y, además del teléfono, consultó la fecha de nacimiento de la denunciante y su domicilio, aunque en realidad era la casa de sus padres. En el buzón en el que indicaba su lugar de residencia, la procesada depositó una nota insultante, con el nombre de la chica y cuatro letras. Le escribió "puta", el mismo término denigrante con el que según su marido, que dijo que su exmujer le consultaba a menudo el móvil, había guardado en su día el contacto de la víctima. "Dejé la nota (el 30 de diciembre de 2018) y me arrepentí al instante, por eso la llamé después para disculparme y, como no me cogió el teléfono, le escribí un whatsapp para pedir perdón. Cuando hice eso me angustié porque me di cuenta de adónde estaba llegando mi cabeza", reconoció la procesada, que a diferencia de lo que narran su exmarido y su actual pareja, afirmó que "nunca" les había seguido con el coche. "Mi marido me engañaba continuamente y el día que dejé la nota me acerqué para saber si estaba con ella, si veía el coche por allí porque él decía que se iba a hacer surf", se disculpó sobre el acceso inconsentido al sistema de Salud por el que obtuvo el domicilio. Y dijo que comprobó su fecha de cumpleaños porque mi marido me insinuó que me había comprado una pulsera por Navidades pero yo sospechaba que podía ser para ella.

Mientras, en los trámites de separación, el marido le pidió a la acusada que le consultara unos datos de una analítica médica porque los necesitaba para efectuar un viaje de trabajo. Antes de hacerlo, ella sí que le pidió un consentimiento por escrito. "Tenía que estar autorizada para entrar ahí, porque sí era su historia médica, y le dije que me lo firmara", aseveró la acusada, que afirmó haber necesitado ayuda psicológica.

La víctima narró también que, después de estos episodios, vivió una situación emocional tensa que le había obligado a medicarse. "Pasé muchísimo miedo, pensaba que les podía pasar algo a mis padres". Afirmó que era paciente de otro ambulatorio y que, por tanto, la acusada nunca había sido su enfermera. Y detalló que, tras encontrar la nota en casa de sus padres, ella siempre pensó que la autora había sido la procesada y, para confirmar las sospechas, reclamó en una instancia a Salud que le informaran de los accesos a su historial. Ahí descubrió el pastel. Recordó que antes de todo eso ya había recibido algún whatsapp amenazante e intimidatorio de la encausada. "Qué bien comiendo con mi marido", le escribió en una ocasión. Y en otra afirmó que le tocaron con gran estridencia el timbre de su piso cuando estaba con el ex. "Fue ella", dijo, "la vi por la ventana doblar la calle". "Después, un amigo nos mandó un mensaje diciendo que el coche de él estaba con ropa encima y fotos de las niñas".

El exmarido, testigo en el juicio, declaró que cuando la víctima le imputaba a su mujer la posible autoría de la nota insultante, "no me lo creía porque no desconfiaba de ella. Incluso se lo pregunté de inmediato y me dijo a ver si estaba loco. No me reconoció hasta más adelante lo que había hecho".