Personas que sufren secuelas de la covid-19 piden atención en Navarra

La Plataforma de Covid Persistente, que agrupa en Navarra a personas que sufren secuelas y distintos dolores tras haberse contagiado de coronavirus, ha pedido este viernes en el Parlamento de Navarra que se facilite a este colectivo atención de especialistas, incluidos psicólogos, para poder afrontar su situación. También piden al Gobierno foral que financie una investigación sobre estas secuelas y que habilite un teléfono de atención para estos pacientes.

Algunas personas integrantes de la plataforma han detallado que, a pesar de que ya no contagian, sufren fatiga crónica, dolores musculares, dolores de cabeza o mareos, y han explicado que en algunos casos han perdido su puesto de trabajo debido a esas secuelas.

En una sesión de trabajo a petición de todos los grupos parlamentarios, una de las personas que ha ofrecido su testimonio, Sara Magallón, ha apuntado que antes del Covid-19 "levaba una vida muy activa y muy deportiva, y el Covid me lo ha arrebatado todo, cada mes que pasa, cada día que pasa, pierdes un poco la esperanza". "Es difícil, no avanzas, no mejoras, los días que tengo buenos digo 'ojalá me quede así para siempre', que es no tener dolor, ya no pido hacer deporte, quiero estar bien, que me quiten la fatiga, los dolores de cabeza", ha dicho.

Según ha añadido, los médicos le han explicado que "como todo es nuevo, es difícil y hay que esperar, que he tenido mala suerte, porque la mayoría de los jóvenes recuperan y yo no he tenido la suerte de recuperarme". "Lo único que quiero es no empeorar, porque me he atascado en una resaca continúa, es la sensación más parecida que he tenido a lo que estoy viviendo ahora, no sé cuándo volveré a mi trabajo y a mi vida normal", ha afirmado.

Por su parte, Carmen Tilasema ha señalado que lo que ha pasado con el Covid es "algo duro". Se contagió en marzo y tras una semana en casa decidió acudir a urgencias. "En el hospital me hicieron la PCR, di positivo, ya no podía respirar y aún así me enviaron a casa. Estando en casa otros tres días más, y al ver que no respiraba, con escalofríos, llamó mi hija a la ambulancia y me llevaron para el hospital. Di positivo otra vez y me ingresaron inmediatamente. Me dio un paro cardiaco, estuve a punto de irme para el otro mundo", ha indicado.

Según ha explicado, actualmente tiene dolores de cabeza y mareos intensos. "Me han hechos pruebas y lo que me dicen los médicos es que son las secuelas del virus y que irá pasando con el tiempo. He perdido mi trabajo, porque a los tres meses los jefes me dijeron que me diera de alta y que me fuera al ERTE, pero no les hice caso porque era mi salud primero y el 30 de julio me echaron. Ahora estoy sin empleo y no puedo buscarlo porque no sé en qué momento me va a dar el mareo", ha afirmado.

Según los datos ofrecidos por la plataforma, aproximadamente un 10% de las personas que han pasado el Covid presentan estas secuelas. En esta situación, Virginia Mateo, representante de la plataforma, ha pedido que haya un reconocimiento de "pacientes de Covid de larga duración o pacientes con secuelas post-Covid para que conste como diagnóstico de las bajas médicas, ya que desde la Inspección de Trabajo no se puede mantener la baja por infección respiratoria por coronavirus y se están empezando a forzar altas".

Además, ha reclamado que "se pauten una serie de visitas continuas con diversos especialistas, incluidos psicológos, y que se habilite un teléfono de atención cuando suframos estas continuas recaídas para que se pueda poner un tratamiento para paliarlas".

Asimismo, Virginia Mateo ha demandado "un mejor flujo de información entre centros sanitarios, porque con la misma patología se dan diagnósticos diferentes". Otra de sus demandas es que el Gobierno de Navarra financie un estudio de investigación de las secuelas que deja el coronavirus.

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha valorado que "hacer públicos estos testimonios puede ayudar a sensibilizar a la sociedad" sobre las secuelas del Covid-19 y ha defendido que "es necesario definir protocolos específicos de atención, crear unidades multidisciplinares que atiendan esas necesidades en un modelo de atención integrado, formación de los profesionales y un impulso de la innovación y de la investigación". También ha apostado por apoyo a "personas que pierden su puesto de trabajo o que necesitan ayuda en los cuidados".

La portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha señalado estas personas "se merecen una atención adecuada", pero ha advertido de que "no hay investigación sobre posibles tratamientos y desconocemos qué terapias pueden ser beneficiosas". "Es necesario hacer una evaluación integral, también desde el punto de vista social y económico, de estas secuelas", ha dicho, para desear que "pueda haber desde Salud una asistencia integral lo antes posibles en estos pacientes".

La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, ha afirmado que "el Covid se ha manifestado como un virus muy complejo, con unas dificultades de abordaje terribles". "Hemos aprendido mucho, pero nos queda muchísimo por aprender. Hay pacientes que relatan una sintomatología persistente que tiende a la cronicidad. Desconocemos las causas exactas y los tratamientos son paliativos, no sabemos cómo tratar el síndrome post-Covid. Estamos ante un reto muy importante de investigar sobre estas patologías, que creo que es lo que ahora nos hace falta", ha dicho.

Por parte de EH Bildu, Txomin González ha afirmado que el testimonio de los miembros de la plataforma "deja en evidencia todas las necesidades sociales y asistenciales que tenemos". "Lo primero que necesitamos es investigar, es una enfermedad nueva que no sabemos qué efectos va a generar a medio y a largo plazo. También necesitamos que desde la Administración foral se elaboren protocolos claros para estos pacientes, para que cuando vayan a los centros de salud se les haga caso y se sepa que los que les está pasando es una enfermada y que no es algo que se estén inventando porque no tienen ganas de ir a trabajar", ha indicado.

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha afirmado que estos testimonios sirven para "hacer pedagogía y saber que con el Covid-19 no solo te contagias y te puedes ir curando, sino que puede ser persistente y puede dejar secuelas a corto, a medio y no sabemos si a largo plazo". "El hecho de que se cree una plataforma es porque hay necesidad. Hay que proporcionar una asistencia sanitaria de calidad con consultas multidisciplinares", ha indicado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra,, ha afirmado que "hay mucha incertidumbre" en torno al Covid-19, "lo que afecta particularmente a estas personas". "Se debe dar una respuesta coordinada a las necesidades que tienen estas personas que siguen padeciendo efectos secundarios, no solo en el ámbito sanitario o de la intervención social, sino en el desempeño normal del puesto de trabajo", ha asegurado