Inquietud por el avance del covid: Navarra pisa los talones a Madrid

La Comunidad de Madrid es en este momento el foco más importante de la epidemia de coronavirus en España. Con más de 45.482 nuevos casos en 14 días, es la provincia líder en contagios por habitante, con una incidencia acumulada (casos diagnosticados por 100.000 habitantes) de 322,66 en los últimos siete días. Y aunque la capital está eclipsando al resto del Estado, pisándole los talones se encuentra Navarra, que registra una inquietante incidencia acumulada de 300,82, según los datos del Ministerio de Sanidad de este viernes. Estados dos comunidades, la madrileña y la foral, ocupan los mismos puestos en el listado de incidencia acumulada en los últimos 14 días, con 682,57 y 558,69.

Es cierto que la baja población de Navarra hace que los porcentajes suban y bajen con facilidad, pero la situación se ha complicado muchísimo en las últimas semanas. Después de agitado julio -en la Comunidad foral se vivieron varios de los primeros rebrotes, vinculados en principio con la celebración oficiosa de los Sanfermines-, agosto había traído al menos algo de estabilidad. Pero en septiembre solo Madrid, que acaba de aplicar nuevas restricciones incluso con zonas con movilidad restringida que acercan a miles de madrileños al confinamiento de las peores semanas de la pandemia, se mueve en cifras similares a Navarra, que registra 14.205 casos totales.

Las razones son diversas: vuelta al trabajo tras el verano donde no todo el mundo lleva mascarillas; vuelta al cole, con decenas de centros escolares afectados y alumnos confinados; actos familiares y sociales, con numerosas denuncias policiales en estos últimos días, cuando precisamente se han entrado en vigor las medidas de control y encarecerido las multas. Los entornos de confianza (familiares y amigos) están siendo situaciones frecuentes de transmisión del COVID-19 en la población. Esto indica que se tienden a relajar las medidas preventivas en exceso en estas situaciones, según ha alertado el Gobierno foral, que ha recurrido a los rastreadores militares para la localización de contactos.

Según el informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra de la semana 37 (7 al 13 de septiembre), el último disponible, la circulación de SARS-CoV-2 tiene un nivel de intensidad medio, pero la gravedad estaría alcanzando el umbral del nivel alto, con una tendencia ascendente. La circulación del virus ha experimentado un ascenso importante y la repercusión en hospitalizaciones está alcanzando el nivel alto debido al aumento de afectos entre grupos de población vulnerables.



Casos de COVID-19 confirmados por PCR



En la semana del 7 al 13 de septiembre, según los datos navarros se han confirmado 1.982 casos por PCR (300 por 100.000 habitantes), con un ascenso importante del 72% respecto a la semana anterior. El 37% de estos nuevos casos eran asintomáticos y el 63% habían sido contactos de otros casos confirmados.

En el 37% de los casos la transmisión ocurrió en el domicilio y otros muchos casos ocurrieron en el contexto de reuniones familiares y de amigos, lo que confirma que muchos de los contagios ocurren en entornos de "confianza". El ámbito laboral y escolar se asoció con el 6% de los contagios.

El Instituto de Salud Pública constata que han aumentado los casos en todos los grupos de edad, lo que está desdibujando el patrón de edad previo. Los casos de 15 a 54 años han pasado de ser el 70% al 62%. Los menores de 5 años han dado lugar al 5% de los casos confirmados, y el conjunto de niños menores de 15 años al 17%.

No obstante, la mayor tasa de incidencia se continúa registrando entre los 15 y 34 años (478 por 100.000), seguidos por los menores de 15 años (334 por 100.000) y los de 35 a 54 años (294 por 100.000). Sin embargo, es especialmente preocupante el aumento en un 88% en la tasa en 55 a 64 años (202 por 100.000) y del 49% en la de los mayores de 75 años (189 casos por 100.000) porque estos aumentos suelen tener una repercusión proporcional en el número de hospitalizaciones e ingresos en UCI de la siguiente semana.

Por áreas



La incidencia del virus ha aumentado de forma importante en las tres Áreas. El Área de Tudela sigue teniendo la tasa más alta (431 por 100.000 habitantes), seguida por la de Pamplona (256 casos por 100.000), y la de Estella (208 casos por 100.000).

Ingresos y defunciones por COVID-19



Además de entre los ciudadanos, también son malos los datos hospitalarios en el mismo periodo. Sigue aumentando el número de ingresos por covid: 69 casos que han requerido hospitalizacion y la mitad de los ingresados tenían menos de 60 años. Esta semana además ingresaron 42 casos que se habían confirmado en semanas anteriores. En total suman 111 ingresos frente a los 85 de la semana previa. Se han producido 6 ingresos en UCI, tres de ellos en pacientes confirmados esta semana. Y se han registrado siete defunciones atribuibles al virus. Los datos del Ministerio a día 17 indican, sin embargo, que los pacientes en UCI eran 19 y los fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días eran 11. La repercusión en hospitalizaciones ha aumentado a nivel alto, debido al número de casos en grupos de población más vulnerables.

Así pues, la última semana la circulación del SARS-CoV-2 en Navarra ha aumentado de forma apreciable con respecto a semanas previas, alerta Salud Pública que contempla que de seguir los datos esta tendencia supongan el comienzo de una onda epidémica y más teniendo en cuenta que la climatología no es todavía la más favorable para la propagación de virus respiratorios.

Entre las peores de Europa



Estos datos hacen que Navarra, en la comparación entre regiones europeas, aparezca entre las que presentan peores tasas. De hecho, su incidencia acumulada en los últimos 14 días, 558,69 no solo supera la de España (267,8) sino también la de Francia (267,8) y Reino Unido, donde con un 58,9 el Gobierno de Boris Johnson estudia nuevas restricciones, entre ellas cerrar los pubs y los restaurantes e incluso no descarta un segundo confinamiento nacional

No se debe olvidar, no obstante, que las cifras de contagios actuales no son comparables con la curva registrada al inicio de la pandemia. El número de pruebas que se realizan ahora comparado con las que se llegaban a hacer en marzo no tiene nada que ver, ni tampoco la estrategia. Hace cuatro meses solo se detectaban los casos de aquellas personas que acudían a los hospitales en estado más grave, es decir, "la punta del iceberg". La situación ahora no supone la misma presión en los hospitales. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en Navarra un sólo 8% de las camas estaban ocupadas por enfermos de covid-19