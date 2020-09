Navarra, a punto de entrar en una segunda ola epidémica de covid: el escenario más probable y temido por los epidemiólogos

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha realizado un estudio de los posibles escenarios de la pandemia de coronavirus para los próximos meses en la Comunidad foral.

Aunque sus expertos señalan que no hay ningún método científico que permita predecir de forma fiable el curso de esta epidemia, en la que se están realizando numerosas intervenciones en función de la situación de cada momento, en base a la experiencia durante el verano y teniendo en cuenta el cambio de estación, los escenarios que contemplan están entre los tres siguientes:

Escenario 1:



Segunda onda epidémica. El SARS-CoV-2 mantiene potencial para producir una segunda onda epidémica en los próximos meses, y a juzgar por la fuerza de propagación que mantiene, esta onda podría no demorarse. La llegada de una meteorología favorable para la propagación del virus, el aumento de la interacción social y la relajación parcial de medidas preventivas, pueden definir el momento. Hay muchos argumentos que sugieren que una nueva onda epidémica no llegará a ser tan devastadora como la primera: el mayor conocimiento científico de la infección, la disponibilidad de pruebas diagnósticas, la experiencia en organización asistencial, los avances en el manejo clínico de los pacientes, el uso de medidas preventivas (mascarillas, distanciamiento, higiene de manos)1, y la existencia de una parte de la población con inmunidad frente al virus. Aunque este porcentaje no sea grande, incluye a muchas personas que, por su actividad y papel social, pueden ser más relevantes en la propagación del virus. El sistema sanitario podría verse sobrepasado en algunos momentos, aunque no debería llegar a los niveles de marzo. Para ello es clave extremar la prevención en torno a las personas mayores, y sobre todo en las residencias de mayores y de personas dependientes. Eventualmente, podría ser necesario recurrir a medidas restrictivas para modular el curso de la epidemia.





Escenario 2:



Circulación sostenida. A priori es el escenario más probable. Si las medidas de prevención se mantienen, puede producirse un equilibrio entre la capacidad de propagación del virus y las barreras preventivas que le pone la sociedad y el sistema sanitario. En este caso no llegaría a producirse una onda epidémica en toda su magnitud, pero se produciría una sucesión de ondas pequeñas y medianas durante el otoño e invierno. Esta situación podría no llegar a desbordar al sistema sanitario en ningún momento, pero tendría un efecto de desgaste por su duración prolongada. Si durante este tiempo se relajan las medidas preventivas se podría romper el equilibrio, pasando rápidamente al escenario 1.





Escenario 3.



Circulación contenida. Sólo a través de una actitud prudente y responsable de los ciudadanos podría mantenerse la circulación del SARS-CoV-2 contenida durante todo el otoño e invierno.

1. La experiencia del verano y la comparación entre países han puesto de manifiesto que los países que han conseguido trasladar la responsabilidad a los ciudadanos son los que han conseguido controlar mejor la propagación del virus.

2. El nivel de interacción física de este verano podría no ser suficiente para la contención durante el invierno, y además, habría que mantener la disciplina hasta la primavera de 2021.

La información epidemiológica de años previos indica que Navarra está entre las regiones de Europa que tienden a afectarse antes y más intensamente por epidemias de virus respiratorios, lo cual es resultado de dos circunstancias: una meteorología más desfavorable que en el sur de la península y una interacción social más intensa que en otros países del norte de Europa. Esto evidencia las dificultades que ha de enfrentar Navarra para mantenerse en este escenario. La disponibilidad de una vacuna eficaz ayudaría a consolidar este escenario; sin embargo, parece improbable que esté antes de 2021 y al principio las cantidades disponibles pueden ser insuficientes para modificar de forma apreciable el curso epidémico.