Elena Cañizares, la joven con coronavirus a la que sus compañeras de piso quieren echar

Elena Cañizares es una estudiante de enfermería que ha conseguido remover conciencias a través de las redes sociales. En un hilo de Twitter, la joven relata que se ha contagiado de coronavirus mientras realizaba sus prácticas de Enfermería en un hospital. Una noticia que la joven compartió con sus compañeras de piso quienes, lejos de empatizar con su situación, decidieron echarle del piso.





"Ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo q hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo,que mecon mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas, puedan volver al piso. Les digo que yo no voy a salir de mi habitación, que la rastreadora me ha dicho que no puedo irme a ningún lado, y les digo lo de mis padres". Así comienza el relato de Elena Cañizares que se ha convertido en viralde muchos por la falta de solidaridad y compañerismo por parte de sus compañeras de piso.A pesar de asegurar quepara garantizar la seguridad de sus compañeras, estas le insisten en que debe abandonar el piso. La joven enfermera les responde que no puede ni debe desplazarse. "Elena tienes coche. Te coges tu coche y te vas. Coges tus cosas, tu coche y te vas a tu casa y no propagas nada. Propagas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas todo el piso. Exactamente lo mismo", recriminan a la joven.La conversación se zanja cuando una de ellaspor haber colgado los audios de las conversaciones entre las cuatro compañeras de piso.Tras colgar el hilo en Twitter denunciando la situación que está viviendo,mostrándole su apoyo y criticando con dureza la reacción de sus compañeras de piso.