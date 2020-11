¿Te vas va comprar un dron en el Black Friday? Estas son las normas de uso

Los regalos lúdicos y de corte tecnológico serán, además de la ropa, compras estrella de este 'Black Friday'. Hace ya algunos años que los pájaros del planeta Tierra comparten la bóveda celeste con sus nuevos vecinos, los drones. Conocidos también como aeronaves no tripuladas (UAV, por sus siglas en inglés), se han convertido en el juguete favorito de muchos tecnófilos y también en una herramienta con usos profesionales.

No en vano, se ha disparado el número de usuarios profesionales y particulares que operan drones en el país. Según cifras facilitadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), son ya más de 1.900 los operadores inscritos, y las compañías españolas del sector manejan en su gran mayoría cifras de negocio de entre 20.000 y 50.000 euros anuales.

El zumbido de los drones en las ciudades y alrededores no es infrecuente. Como era previsible, Navarra no podía mantenerse al margen de este huracán y cada vez más UAV surcan sus cielos. Mientras la tecnología y la regulación de vehículos no tripulados avanzan con rapidez, por eso la Policía Foral ha advertido de la necesidad de conocer las normas antes de comprar un dron para uso recreativo y ha difundido un vídeo que tiene como objetivo prevenir posibles incidentes causados por una mala utilización de estas aeronaves que tanto éxito tienen y especialmente en esta época estival que acaba de comenzar.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recuerda, a su vez, que "los drones no son juguetes, son aeronaves" y aunque el uso de éstos sea de forma recreativa es necesario conocer la norma ya que hay que utilizarlos en los espacios adecuados y respetando las medidas de seguridad.

Aunque no hay que ser piloto, sí hay que volar con seguridad y bajo supervisión de un adulto en el caso de los menores, que cada vez incluyen en sus cartas a Olentzero y los Reyes Magos los drones. No se puede olvidar, que cada piloto es responsable de los daños que pueda causar su dron. No es obligatorio, pero sí es recomendable un seguro a terceros.