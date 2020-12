Ligera nevada por barrios en Pamplona: los copos sorprenden pero apenas llegan a cuajar

Una moderada nevada ha cubierto Pamplona esta tarde con una ligera capa de nieve que apenas resistía el paso de los vehículos y que ni siquiera ha llegado a todos los barrios. Aunque los copos han cuajado en algunas zonas, los más pequeños incluso tenían dificultades para lanzarse bolas de nieve y más aún para hacer muñecos. Además, de en Pamplona, también se ha producido precipitaciones en forma de nieve en municipios de la comarca como Ansoáin, Olloqui, Arre o Huarte.





TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las precipitaciones, no obstante, han sorprendido al producirse a una cota de tan solo 450 metros, que es la de la capital navarra. Además, la nevada provocó retrasos generalizados en el transporte urbano, en concreto la línea 4 no podía acceder a Arre y la línea 23, a Olloqui, pero a las 18.30 de la tarde el servicio recuperó la normalidad. Además, uno de los vehículos del Transporte Comarcal Urbano sufrió un incidente en la curva de acceso a Arre desde Villava y quedó cruzada.Villavesa cruzada en la curva de ArreOtra perspectiva del autocar en la vía entre Villava y Arre (@goranabarra)La temperatura en Pamplona no ha llegado durante la tarde a bajar por debajo de los 0 grados, de hecho, una de las estación meteorológicas de la capital situaba la mínima en 0,6 grados.Para el domingo, jornada en que se esperan lluvias en la Comunidad de forma débil, siendo menos frecuentes e intensas cuanto más al sur, la cota de nieve se situará entre 600-800 metros subiendo a lo largo de la tarde hasta los 800-1000, por lo que no se espera volver a ver copos en Pamplona, aunque sí acumulaciones encima de los 700 metros, y en el Pirineo de 7 cm a partir de los 1000 metros.Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Pamplona y el resto de Navarra, aunque se producirán heladas débiles en el Pirineo.Estella-Lizarra: 3/7Pamplona/Iruña: 2/5Roncal/Erronkari: 1/3Tudela: 3/10