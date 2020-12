Sanidad propone nuevas medidas en Navidad: prohibir viajes y menos de 10 personas en las cenas

El Ministerio de Sanidad propondrá esta tarde a las Comunidades Autónomas restringir más las medidas de cara a la Navidad debido al repunte de casos de coronavirus registrado en todo el Estado en la última semana. Así, Salvador Illa debatirá en el Consejo Interterritorial con los consejeros autonómicos restringir las entradas y salidas en los territorios, limitar los encuentros sociales y los toques de queda.

Según adelantan varios medios de comunicación, Salvador Illa propondrá este miércoles a los consejeros autonómicos reforzar las medidas previstas en el plan de Navidad original, que contemplaba, entre otras, las cenas familiares de hasta diez personas.

Por otro lado, Illa pedirá que las Comunidades recomienden a los profesionales de salud que no prescriban test rápidos de anticuerpos que se venden en farmacias, porque no están indicados para diagnosticar. Así lo ha establecido la ponencia de vacunas, en la que está el Ministerio y todas las comunidades, en un documento que este miércoles verá el Consejo Interterritorial de Salud, en el que se concluye que estas pruebas de autodiagnóstico no deben ser utilizadas para determinar la presencia de una infección ni en personas con síntomas ni en asintomáticos.