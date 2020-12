Emprendedores de Bilbao comparten su ansia de cambiar la situación ambiental

Esta semana sale a la luz una nueva marca sostenible en Bilbao. Su lema, De la tradición a la innovación. Nace de las ganas y ambición de cuatro jóvenes emprendedores de Bilbao, que al compartir sus anhelos de cambiar la dramática situación ambiental actual, crean Laztan (así se pronuncia). Aunque ya estaba en la mente de sus promotores, el proyecto comenzó durante la cuarentena y desde hoy tienen los productos en venta. El proyecto es algo singular ya que trabajan la economía circular desde un punto de vista muy diferente, los tintes naturales que salen del hueso del aguacate. Sí, has leído bien, utilizan los tintes naturales extraídos de los huesos de aguacate para dar color a sus prendas. Es un proceso 100% natural ya que el agua que utilizan es agua de lluvia y, a su vez, recolectan los desechos de los aguacates de más de 10 hosteleros de Bilbao que apoyan su iniciativa. La producción de las prendas es local y social, pues trabajan con una asociación que acompaña a mujeres víctimas de trata en su inserción socio-laboral, Askabide. Hoy lanzan su web e-commerce con sus dos primeros productos. El modelo que defienden es el pre-order, dejando a un lado las grandes producciones y los excesos de stock que van completamente en desacuerdo con la definición de sostenibilidad. Pocas veces se ve tanto mimo y cariño en el proceso de creación de una prenda, por desgracia actualmente no se da a menudo. Por todo esto y mucho más no os podéis perder a LZTN, ya que vienen para quedarse.