Dos autobuses y un camión, atrapados en las calles de Noáin

Pamplona – Los mayores incidentes que se produjeron ayer en la Comarca de Pamplona tuvieron lugar en Noáin, aunque no revistieron gravedad. En la tarde de ayer, dos autobuses y un camión se quedaron atrapados en dos calles de la localidad, en la que se llegaron a acumular más de 10 centímetros de nieve, al ser cortadas al tráfico por no estar en condiciones para circular.

El primero de los incidentes ocurrió en la calle Real, donde dos autobuses que circulaban en dirección Beriáin se quedaron atrapados en la calzada al ser cortada la tráfico. Según explicó la Policía Local de Noáin, se cortó la carretera y se echó sal para que desapareciese la nieve helada y, después, se consiguió desalojar a los dos vehículos. El segundo incidente ocurrió también en Noáin en la NA-6002, en dirección Salinas, donde un camión se quedó atascado en el túnel de esta carretera ante la imposibilidad de continuar la marcha. La Policía Local cortó la carretera y, una vez que la sal derritió la nieve, el camión pudo continuar.

Sin villavesas en Olloki y Cordovilla Por otra parte, las villavesas que llegan a las localidades de Olloki y Cordovilla no pudieron acceder a los municipios por la nieve presente en la calzada. No obstante, las alcaldesa de Esteribar y la presidenta del Concejo de Galar destacaron que la jornada de ayer fue festiva y que muy pocas personas utilizaron el transporte público. Además de ello, señalaron que no se registró ningún otro incidente en sus zonas, en gran parte, gracias a la labor de las maquinas quitanieves que estuvieron prestando servicio durante toda la jornada.