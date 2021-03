Steilas exige la derogación inmediata del PAI

Representantes del sindicato Steilas han exigido esta mañana la "derogación inmediata" del Prograna de Aprendizaje en Inglés (PAI) y la negociación de un nuevo decreto "para conseguir en nuestras escuelas un verdadero tratamiento integrado de lenguas, que parta de las lenguas propias, sin exclusiones".Un nuevo planteamiento pedagógico que, en opinión de Steilas, "requiere más medios materiales y humanos, que tenga en cuenta la atención a la diversidad".

Varios representantes de Steilas han escenificado en las inmediaciones del Departamento de Educación un viacrucis con el objetivo de "visualizar la carga que supone el programa PAI en las escuelas de Navarra. No estamos dispuestos a aceptar ninguna penitencia ni calendarización exagerada". Se trata, según explicaron, de un programa que el Departamento de Educación "impuso hace una década, que muchos centros tuvieron que acatar. Diez años es evidente que el programa no funciona porque está mal diseñado y no hay medios suficientes para sacarlo adelante".

Representantes de Steilas, en el momento de la teatralización



En los centros, han aseverado, "no se da una revisión real para ver si quieren continuar impartiendo el PAI, y donde sí la ha habido, el Departamento ha impuesto su criterio por encima de la autonomía del centro aunque estuviera perfectamente argumentado el fracaso del programa". Cuando se puso en marcha el PAI, han recordado, "se aseguró que el nivel de inglés del alumnado mejoraría sin perjudicar al resto de asignaturas. Pero es mentira. El nivel de inglés alcanzado no es suficiente para desarrollar los contenidos de las materias". Además, los representantes de Steilas han añadido que "durante 6 años se ha acreditado con un C1 a docentes con un B2 de manera transitoria, se han hecho esfuerzos extraordinarios en formación y metodologías, pero no cuajan".

Otro momento de la rueda de prensa celebrada en las inmediaciones del Departamento



En su opinión, el PAI provoca "precariedad laboral, "ya que "casi acaba con las especialistas de inglés y ha reducido las plantillas docentes en los centros. Las plazas con perfil de inglés no pueden salir a oposición y en el concurso de traslados nadie quiere ir a plazas con este perfil". Y otra consecuencia grave, han remarcado, es que el alumnado socialmente desfavorecido es "el más perjudicado", ya que el PAI en lugar de reducir la brecha social, la amplifica".