"Quienes acaban contrato van a ser necesarios en vacunación y en Primaria"

A finales de este mes no se van a prorrogar los contratos de muchos sanitarios como se ha hecho hasta ahora, ¿por qué en plena cuarta ola?

–Empezamos la primera ola haciendo unos contratos de emergencia de corta duración con la idea de que la situación se alargase tres, cuatro o hasta seis meses. Lo que pasa es que llegaron más olas y pensamos que la situación no permitía poner los hospitales patas arriba cambiando las plantillas y volviendo a contratar, por lo que hicimos prórrogas para poder afrontar las segunda y tercera ola. Tras ella vimos que era el momento, en previsión de que la cuarta ola no fuese mayor que la tercera y nos quedamos con lo que nos hacía falta para contener una ola como la anterior y el resto se contrata a través de listas largas y así es un proceso más justo. ¿Qué ha pasado? Que la cuarta ola está superando a la tercera en cuanto a hospitalizaciones, lo que nos va a obligar a contratar a más gente. Tenemos que prevenir situaciones por lo que esas personas a las que se les iba a liberar los contratos van a ser necesarias para reforzar vacunación y Atención Primaria. Porque ahora un plan de vacunación tan ambicioso como el que tenemos va a necesitar mucho personal. ¿Y con todo esto que conseguimos? pues que el que esté en el puesto lo esté por el mecanismo más justo del que nos hemos dotado, que son listas de contratación de larga.

Pero también son entendibles las quejas de quienes llevan en primera línea toda la pandemia y que ahora se prescinde de ellos...

–Eso es cierto... pero a la mayoría los vamos a necesitar en otros puestos. Como gerente, si me pudiera quedar con todo el personal viviría mucho más tranquilo. Pero igual ahora el pico está en la vacunación y es eso lo que hay que reforzar, tengo que ser solidario con el sistema. Igual tú lo has dado todo en una planta covid o en la UCI y nunca se te agradecerá lo suficiente, pero ahora necesitamos Enfermería en primera línea de vacunación. Esto había que hacerlo en un momento u otro y nunca iba a ser un buen momento. Porque hay personal que lleva un año y medio dándolo todo y no soy quién para discutir que se merecerían un puesto garantizado pero es algo que no depende de lo que yo quiera. –