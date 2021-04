La PAH critica que la subida del alquiler de Testa es "un 50% más" que lo prometido por el Gobierno de Navarra

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Navarra ha criticado que el incremento del alquiler para las viviendas compradas por Testa Residencial va a ser de 91 euros de media, "un 50% más de lo que el Gobierno de Navarra nos prometió que subiría".

Representantes de la plataforma se han concentrado este miércoles frente al Departamento de Vivienda en Pamplona donde se han gritado consignas como 'El Gobierno de Navarra en vivienda no hace nada', 'Fuera fondos buitre de nuestros barrios' o 'Vivienda pública de alquiler social'. Posteriormente, dos miembros de la PAH se han reunido con el director general de Vivienda, Eneko Larrarte.

En declaraciones a los medios, Rosa Felgar y Estibaliz Main, de la PAH en Navarra, han destacado que en estos momentos hay alrededor de 100 y 150 familias afectadas y han señalado que "ha habido muchas familias que, por las cartas que han ido recibiendo, se han ido yendo". "El miedo y la desprotección que el Departamento de Vivienda nos ha hecho sentir a las familias" ha llevado a que "busquen alternativas donde no las hay" y "abandonan sus viviendas sin tener a donde ir", han afirmado.

Una situación que afecta a los barrios de Echavacoiz Norte, Rochapea y San Jorge pero que, han asegurado, se van a producir en otras zonas como Artica o Buztintxuri. "Somos los primeros pero sabemos que no vamos a ser los últimos", han advertido.

Las representantes de la PAH han leído un comunicado en el que han criticado que, cuando Testa Residencial compró las viviendas ubicadas en estos tres barrios, que dejaron de ser de protección en 2020, "el Gobierno de Navarra no ejerció su derecho de tanteo y retracto por el cual habría podido adquirir con carácter preferente unas más que preciadas y necesarias viviendas públicas". Y han recordado que, entonces, el consejero de Vivienda, José María Aierdi, "anunció que la subida media del alquiler de estas viviendas de VPO sería de una media de 60 euros por vivienda".

Una subida que "no se ha hecho efectiva todavía por la ley del Gobierno central" debido a la pandemia pero que, ante el final del estado de alarma, las familias están recibiendo comunicaciones de Testa Residencial "indicando cual va a ser el importe que deberán pagar". La PAH ha asegurado que, analizado los ingresos, alquiler y subvenciones de un muestreo de 50 de familias afectadas, "la subida media real es de 91 euros, un 50% más de lo que el Gobierno de Navarra prometió que subiría". "En el caso más favorable es de 74 euros; y para las familias que no tienen subvención las subidas oscilan entre los 150 y los 200 euros mensuales", han resaltado.

En este sentido, la plataforma ha remarcado que "son familias de ingresos muy limitados y que en la mayoría de los casos los únicos ingresos son la renta garantizada o una pensión, por lo que la cantidad de más a pagar supone una subida de entre un 15 y un 20% de los ingresos familiares".

"Incluso algunos inquilinos están recibiendo cartas denegándoles la renovación y pidiéndoles el desalojo de los inmuebles, cuando el Gobierno de Navarra prometió que todas las familias iban a poder permanecer en sus casas", han destacado.

La PAH ha criticado que desde el Gobierno foral se ha puesto en cuestión "la veracidad de las subidas" y ha dado por finalizadas las negociaciones con Testa.

Por todo ello, ha exigido al Ejecutivo que "no se desentienda de sus ciudadanos y que se comprometa a analizar cada caso en particular" para "garantizar que estas familias no tengan que abandonar sus viviendas, puesto que no pueden acceder a alquileres privados y el Gobierno de Navarra no posee vivienda pública donde realojarles".

El Gobierno de Navarra ha señalado por su parte que no tiene constancia de que se haya producido un aumento en los alquileres de las viviendas propiedad de Testa Residencial.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo foral, en este encuentro las representantes de la PAH no han aportado casos concretos de estos incrementos en el alquiler. No obstante, el Gobierno ha pedido que, de producirse algún caso de subida "abusiva", lo comuniquen al Departamento para tratar cada caso concreto y tratar de negociar con Testa "ajustes puntuales".

En este sentido, han señalado que ya se han tratado dos casos similares con la PAH en uno de los cuales "el incremento no era tal" y en el segundo se realizó un ajuste en los gastos "para que no fuera tanto".

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y Testa Residencial contempla que los incrementos se limiten a un promedio de 60 euros mensuales, lo que implica que se puedan producir incrementos superiores, que no se produzcan subidas o, según han asegurado, que haya casos en los que ha habido un descenso en los alquileres.