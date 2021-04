Campo promete Justicia cercana con referentes en cada municipio

pamplona – El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fijó ayer en Pamplona la "eficiencia" como el "núcleo de la actuación" para diseñar el modelo de Justicia para España con el horizonte del año 2030. Campo intervino en el Foro Ser Navarra y estuvo reunido también con el TSJN y con el Gobierno de Navarra y afirmó que la eficiencia es "la placa base para articular todo el sistema de Justicia". Aseguró que "eficiencia significa una manera moderna de afrontar los problemas, cosa que en la Administración de Justicia no está". Como ejemplo, señaló que "la idea del teletrabajo era una quimera" al inicio de la pandemia y "hoy podemos decir que se ha dado un salto cualitativo".

Durante su intervención, Juan Carlos Campo destacó que en un contexto de pandemia, de cambio climático o de revolución digital, la Justicia "adquiere un papel fundamental" y afirmó que quiere hacer "por primera vez un diseño entre todos de cuál es la Administración de Justicia que necesitamos". Además, el ministro señaló que, "con todo el ruido que nos rodea, Justicia está sacando leyes con un arco parlamentario absolutamente cohesionado" y citó por ejemplo la ley de discapacidad, la ley orgánica de violencia, o la ley de registro civil. "Ese es el sello que queremos poner a algo que se denomina Justicia 2030", afirmó.

Campo aseguró que "esto va más allá de un Gobierno o de un ministro" y esperó que en 2030, quien esté al frente del Ministerio "tenga tanta pasión por reformar la Administración de Justicia" que él mismo. "No quiero revolución, quiero evolución, quiero diseño, quiero que el ciudadano sea el centro de cada uno de los ejes", señaló. En ese sentido, abogó por una "nueva oficina judicial para dotar de la flexibilidad necesaria para que podamos jugar y amoldarla en función de las necesidades". "Es clave la flexibilidad", insistió.

Además, Juan Carlos Campo manifestó que la intención es "crear la idea de Justicia en el municipio, un referente en Justicia en el que se pretende articular todos los problemas de Justicia que puedan tener los ciudadanos". El ministro entroncó esta idea con la del reto demográfico ante la despoblación en distintas zonas y aseguró que hay ciudadanos que no sólo no están en el reto digital sino que "no han llegado a la hora analógica". Así, explicó que hay que garantizar a estos ciudadanos el acceso a la Justicia. Para ello, se prevé la creación de 350 nuevas plazas de funcionarios de Justicia. Por otro lado, el ministro incidió en la importancia de trabajar por la conexión de los sistemas informáticos que actualmente están operativos en las distintas Comunidades Autónomas. "El problema es que la arquitectura constitucional que nos dimos es compleja, el Estado Autonómico también tiene un reflejo en el ámbito de Justicia", explicó.