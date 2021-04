Hosteleros sostienen que cerrar los locales no baja los contagios

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra afirmó ayer que el sector "no es causa de contagios relevante" y destacó que "no se bajan los datos de contagios simplemente por cerrar el interior de este sector". "Seguimos insistiendo en que el cierre del interior de la hostelería no supone eficacia alguna en el descenso de contagios", señaló en un comunicado la asociación, que recuerda que el Ministerio de Sanidad relacionó la hostelería con un 2,3% del total de contagios en noviembre del año pasado, la Asociación de Mutuas de España con un 4,7% en agosto del año pasado y el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra con un 5% en marzo de este año.

En este sentido, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra sostiene que, "como era de esperar, desde Salud Pública se ha afirmado que la gran mayoría de los contagios surgen en el ámbito domiciliario, además del escolar, pero como solución impone el cierre del interior de la hostelería". Además, criticó que, desde Salud Pública, se ha rechazado "condicionar administrativamente" la apertura del interior de la hostelería o las medidas a tomar en función de la instalación en estos locales de medidores de CO2 (dióxido de carbono), ya que una buena ventilación "disminuye el riesgo de transmisión del coronavirus" pero "no se elimina". "Cierto es, como lo es que tampoco se puede afirmar que no haya transmisión del coronavirus en todos aquellos espacios donde haya interrelación social", manifestó la asociación en su comunicado.

Para esta entidad, "el cierre del interior de la hostelería y el no descender los contagios no hace más que aumentar la falta de credibilidad y sensación de eficacia en las medidas adoptadas, que ahonda en la catastrófica realidad del sector hostelero, que ve como las restricciones no son útiles y además generan una crisis económica cada día mayor". "Seguiremos viendo hasta cuándo continúan estas restricciones ineficaces y que sin embargo hunden en la ruina a miles de familias navarras", concluyó.