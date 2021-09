Romper con el silencio que rodea al suicidio es a lo que se ha dedicado Leire Izaguirre en los últimos años. Esta joven de Zizur estudió Criminología y se especializó en Suicidiología en la UPV, posgrado que anima a estudiar. "El suicidio es un fracaso de toda la sociedad, no de la persona que lo lleva a cabo", defiende Leire, que insta a visibilizar "este problema de salud pública".

Al hacer el TFG sobre el protocolo de actuación en Navarra –"que fue pionero al implantarse de manera interdisciplinar"– se dio cuenta de que la sociedad evita hablar del suicidio: "Nos cuesta afrontar este tema porque no lo conocemos y lo que no comprendemos tendemos a alejarlo". Detrás de ese silencio está el estigma que hay sobre la Salud Mental y las reticencias que hay en la sociedad actual a hablar de los sentimientos y las emociones. "Los problemas de salud mental se asocian a la locura, pero cualquier persona puede tener un pensamiento suicida. De hecho, el 50% de la población alguna vez en su vida ha tenido una idea de este tipo", explica Leire. Asimismo, cree que vivimos en una sociedad "en la que solo se muestra lo positivo y se tiende a guardar cuando uno está mal". "Por eso hay que hablar del suicidio para poder afrontarlo, tiene que ser una conversación a nivel social. Y, por otra parte, es importante que quien tenga ideas de suicidio hable con su entorno de lo que le ocurre, que cuente su sufrimiento para poder salir adelante", comenta la criminóloga.

Exposición 'Voces del silencio'

A raíz de su TFG, para cuya elaboración tuvo que hablar con diferentes asociaciones, colectivos y expertos, Leire comenzó a colaborar con la asociación de personas afectadas por el suicidio Besarkada. "Empecé a echarles un cable y entonces surgió la idea de la exposición Voces del silencio, con la que hemos querido fomentar el diálogo en torno al suicidio a la par que sensibilizar a la sociedad", explica.

La idea era acercar las vivencias y realidades que conforman el suicidio y para ello Leire contó con una serie de postales realizadas por el artista navarro Fitín. "Las causas del suicidio son dos: primero un sufrimiento terrible y, segundo, la desesperanza de que ese sufrimiento no va a acabar. No son personas que no quieren vivir, sino que son personas que quieren dejar de sufrir", apunta. Por ello, insta a poner voz al silencio y anima a hablar del suicidio y buscar ayuda cuando se necesita: "Si estás en un momento malo cuéntalo, apóyate en los tuyos; y si ves que alguien está sufriendo trata de escucharle, hace falta empatía.