La ronda de ganadores abre mañana una nueva edición de los Nobel

Los premios Nobel abren este lunes con la habitual ronda de ganadores una nueva edición marcada por la pandemia de coronavirus, que volverá a reducir al mínimo, como el año pasado, la ceremoia de entrega de los galardones, punto central del programa que se celebrará dentro de tres meses.



Entre los días 4 y 11 octubre se conocerá el nombre de los ganadores en las seis categorías en las que se dividen los galardones más prestigiosos: Medicina o Fisiología, Química, Física, Literatura, de la Paz y Economía.



Aunque el proceso de selección y anuncio de los premiados seguirá la pauta habitual, no ocurrirá lo mismo con su entrega: la Fundación Nobel comunicó hace un par de semanas que la ceremonia del 10 de diciembre tendrá un formato reducido y que los galardones serán entregados en los países de origen o residencia de los distinguidos.





