La lava del volcán supera ya una anchura de 1,2 kilómetros

La lava del volcán de La Palma supera ya los 1,2 kilómetros de anchura máxima y afecta a más de 420 hectáreas, con un perímetro de 36,24 kilómetros, según datos actualizados que publica este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional (DSN).



Las coladas mantienen sus cauces hacia el mar y el delta que esta formando la lava al entrar en contacto con el mar ocupa ya una extensión de 36 hectáreas. La calidad del aire registra una mejora con respecto a días anteriores, aunque se espera, en próximos días, un ligero empeoramiento.



El cambio del viento podría distribuir el penacho marino hacia el norte/nordeste de La Palma y afectar a la actividad del aeropuerto. En cuanto al aumento de la sismicidad en Mazo y Fuencaliente, no hay parámetros a día de hoy, señala el DSN, que indiquen que pueda aparecer un nuevo centro emisor en algún punto del sur de la isla.





Vídeo de la erupción a las 11.30 h (hora canaria) / Video of the eruption at 11.30 (Canarian hour) #lapalma #erupcion #eruption pic.twitter.com/V0AgzcbCfk

En ocasiones las coladas nos ofrecen la perfecta protección para poder tomar muestras de lava sin sufrir las temperaturas extremas / Sometimes lava flows offer us the perfect protection to take some samples without facing extreme temperatures pic.twitter.com/eAY3Tg3ExZ